Slovenská baculka se svlékla a ukázala vnadné křivky. Foto

Slovenská plus size modelka Kristy Kúdelová provokuje pány žhavým snímkem, který před pár dny zveřejnila na svém účtu na Instagramu. Ukázala se na něm v kalhotkách.

Modelka pracuje v Itálii a cestuje po celé zemi. Jde vidět, že se tato kráska za sebe určitě nestydí, jelikož na svém profilu zveřejnila fotografii, kde pózuje jen v plavkách.

Mladá modelka pocházející z Bratislavy úspěšně působí v italském Miláně. Právě tam patří k mimořádně žádaným plus size modelkám, a to nehledě na svůj mladistvý věk.

Sympatická kráska s ženskými křivkami pracovala kromě rodné Bratislavy také v Německu, Španělsku, ve Velké Británii i v Itálii, která je momentálně jejím domovem.

Modelkou se stala před čtyřmi lety. Tehdy se dostala do agentury Mix model Management, která v té době na svých stránkách zveřejnila informaci, že hledají plus size modelku. Kristy jim odeslala svou fotografii, a tak to všechno začalo.

I její kolegyně, Broňa Mišurová, je spíše známá v zahraničí. Nedávno na svém Instagramu provokovala snímkem v průhledné podprsence.

Móda na plus size se šíří každým rokem. Tak nedávno v dubnu krásná a slavná maďarská modelka Barbara Palvinová, která se nedávno stala novým andílkem značky Victoria's Secret, čelila kritice. Na modelku se v komentářích snesla vlna negativních reakcí. Uživatelé modelce vyčítali, že má kila navíc. Někteří poukazovali na to, že si Barbara nezasloužila, aby se stala andílkem Victoria's Secret.