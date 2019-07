Danko: Mistrík si s námi hraje jako kočka s myší

,,Podle Nového Času pan Mistrík, který záhadně odstoupil z prezidentské kampaně a obětoval 500 tisíc eur, pardon, hodil je do Dunaje, nyní zázračně vydělal od firmy z USA sedm milionů eur? Desetinásobek čistého zisku jako kupní cena je sen každého prodávajícího, a to za firmu, která má tržby údajně něco nad milion eur ročně, a za to dostat sedm milionů eur? Tomu se říká prodej! Otázkou je, co všechno je předmětem dohody a jaká je konečná cena. Věříme, že ji zveřejní co nejdříve,” uvedl Danko na Facebooku.

Důležitou otázkou podle Danka je, co všechno je předmětem dohody a jaká je konečná cena. ,,Věříme, že ji zveřejní co nejdříve. No každopádně zázračný to prodej jako asi Truban,” poznamenal na závěr a dodal, že ,,si s námi hrají jako kočka s myší “.

Na informaci o prodeji firmy, ale i na reakci Andreje Danka reagoval i předseda strany Spolu Miroslav Beblavý. Michal Truban i Robert Mistrík dokázali podle Beblavého vydělat miliony eur tím, že vybudovali inovativní firmy a prodali je zahraničním investorům. ,,Oba znám a vážím si jich. Ne pro schopnost vydělávat, ale proto, že ve veřejném životě ukázali tři vzácné věci - páteř, srdce i mozek. Jsou pro mě nadějí, že Slovensko budeme spravovat jinak a lépe než nynější vláda,” píše poslanec.

Sám Mistrík okomentoval Dankův komentář takto: ,,Zatímco my děláme Slovensku neuvěřitelnou reklamu, předseda parlamentu ho diskredituje konspiračním nesmysly a podsouvá mi nekalé záhadné americké spojení. Prý ,desetinásobek čistého zisku jako kupní cena je sen každého prodávajícího’. Zatímco my se celý profesní život snažíme a dodáváme naše technologie výzkumným ústavům a univerzitám, které s jejich pomocí pomáhají hledat léčbu pro těžce nemocné děti, doktor Danko přes placenou stranickou reklamu výsledky této práce perverzně haní.”