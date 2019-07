Tělíčko bohyně. Dara Rolins znovu dráždí. Vystavila svá ňadra na sluníčko

Dara Rolins ve svých 46 letech vypadá úžasně. Slavná slovenská zpěvačka se aktivně věnuje péči o sebe a nestydí se předvést svoji dokonalou formu.

Na snímcích vypadá šťastně, ačkoliv partnera nemá a je stále sama.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 27 Июл 2019 в 9:59 PDT

Uživatele potěšily snímky a napsali jí hodně komplimentů.

„Bohyně,“ okomentovala jedna sledující. S ní souhlasí i další uživatel: „Nádherná žena, kočka, tělíčko bohyně“.

Dara Rolins a Rytmus

Dara Rolins a Rytmus spolu žili od roku 2011. Letos v březnu oznámili po sedmi letech konec vztahu.

Zpěvačka má z prvního manželství s Matějem Homolou dceru Lauru, které je už 11 let.

Rytmus se po rozchodu se zpěvačkou Darou Rolins bláznivě zamiloval do moderátorky Jasmíny Alagič. Netrvalo to dlouho a vzali se.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmina Alagič Vrbovská (@jasmina_alagic) 26 Июл 2019 в 5:32 PDT

Svatba Rytmuse a Jasmíny se odehrála letos v květnu. Byla to dlouho očekávaná událost a dokonce by se dalo říci, že to byla svatba roku. Slovenský raper si tak konečně vzal svou těhotnou přítelkyni. Svatba se konala na zámku v Pezinoku. Rytmus a Jasmína však veřejnost o datu své svatby předem neinformovali, jelikož chtěli nejspíše prožít tento důležitý den v klidu a pohodě.

V těchto dnech se Rytmusovi a Jasmíně Alagič narodil syn, kterému dali jméno Sanel.