Dejte si pozor: jeden z nejjedovatějších pavouků v Česku míří na Slovensko

Vedro, které se letos dostalo do střední Evropy, ovlivnilo migraci živočišných organismů. To se dotklo i českého jedovatého pavouka – zápřednice jedovaté, která se původně vyskytuje na území chráněné krajinné oblasti Pálava. Podle odborníků se s oteplováním rozšiřuje z jihu Moravy i do severnějších oblastí České republiky a na Slovensko.