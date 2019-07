Foto: Slavný slovenský rapper Rytmus King zveřejnil dojemný příspěvek po první noci doma se svým synem

Známý reper k tomu přidal upřímný komentář, že dítě z lásky je ten nevzácnější dárek a že se to nedá srovnávat s ničím jiným na světě.

„Ještě před pár dny jsem si nemohl představit, že budu usínat spolu se svým synem v našem domě, ale jsme už tady. Dávno si užívám života, cestuji a plním si své sny, ale tohle se nedá srovnat s ničím jiným. Moje dítě z lásky je dárek,“ podělil se zpěvák svými dojmy.

26. července Rytmus na svém Instagramu zveřejnil hrdou fotku s novorozeným dítětem a napsal, že je to to, na co čekal celý život. Pak fotku z porodnice zveřejnila i jeho manželka Jasmína Alagič. Patrikovi a Jasmíně se narodil syn, kterému dali jméno Sanel.

Rytmus a Jasmína

Rytmus se po rozchodu se zpěvačkou Darou Rolins bláznivě zamiloval do moderátorky Jasmíny Alagič. Netrvalo dlouho a pár se vzal. Nyní spolu manželé čekají svého prvního potomka.

Svatba Rytmuse a Jasmíny se odehrála letos v květnu. Tato svatba byla dlouho očekávanou událostí, a dokonce by se dala označit za svatbu roku. Slovenský raper si tak konečně vzal svou těhotnou přítelkyni. Svatba se konala na zámku v Pezinku. Rytmus a Jasmína však veřejnost o datu své svatby předem neinformovali, jelikož chtěli prožít tento důležitý den v klidu a pohodě.