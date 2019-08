Slovenský zpěvák Majk Spirit konečně odhalil svou sexy milenku z Ukrajiny

Dne 31. července zpěvák ze Slovenska předvedl na svém instagramovém profilu fotku své milenky. Svěřil se také jejím účtem.

Uživatelé sítě okamžitě začali fotografii komentovat. Všichni sledující obdivovali dívku.

„Krásná to žena, krásný to chlap, krásný to pár“; “Pěkná slečna”; “Strašně krásná“.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @m_s_h_1_1 🖤 Публикация от Majk Spirit (@majkspirit) 31 Июл 2019 в 5:47 PDT

V květnu Sputnik informoval, že muzikant své sledující na sociální síti provokoval s fotografiemi těla své milované, nikoliv tváře. Ale už tehdy fanoušci identifikovali, kdo je ta krásná dívka. Fanoušci se dozvěděli, že jeho milovaná je ukrajinská dívka Máša. Je také známo, že Máša je už seznámena s rodinou zpěváka a tohle oznámila na Instagramu, když odpovídala na otázky fanoušků. Průzkum fanoušků však ukázal, že Maria je modelka a pracuje v agentuře Allure management.

Neochotu odhalit svou lásku Majk tenkrát okomentoval tak: „Nesbírám lajky na svém milostném životě. Není to podle mě zdravé. Ukážu ji, až to uznáme za vhodné.“

Milenka Majka má zajímavý profil na Instagramu. Má přes 8 tisíc sledujících, což není divu- vypadá úžasně. Má výjimečně dlouhé nohy a také vypracované tělo. Na Instagramu zveřejňuje hodně fotek v plavkách, které zakrývají jenom malou část jejího krásného těla. Není tedy divu, že se modelka před ostatními nestydí ukázat svou krásu. Zdá se tak, že každičká část jejího těla je zkrátka dokonalá. Příroda k ní už asi nemohla být štědřejší. A postavu by jí mohla závidět kdejaká dívka! Má, mimo jiné, báječný život: hodně cestuje, obléká značkové šaty. Na každé své zahraniční cestě si však pořídila velké množství fotek, o které se podělila s fanoušky na sociální síti.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Salty Публикация от @ m_s_h_1_1 20 Июл 2019 в 12:09 PDT

Včera Spiritova milenka zveřejnila Stories s krásným výhledem na moře. Na fotce napsala “Miss you baby [Stýská se mi po tebe, miláčku]” a dodala odkaz na Instagram profil Majka Spirita.