Mečiar se vrací do politiky. Zakládá svou stranu

Bývalý trojnásobný předseda vlády Slovenské republiky se rozhodl vrátit do vysoké politiky. Řekl to v rozhovoru, který poskytl deníku Plus JEDEN DEŇ.

„Neříkám, že já se vrátím, ale ta strana. Bude nová a bude zajímavá i programově, ale hlavně bude jiná než ostatní strany. Chybí zde strana, která by uměla říci, že Slovensko je pro ni na prvním místě," pověděl Mečiar.

Podle jeho slov se bude strana od jiných lišit hlavně v oblastech chápání počátků demokracie a výstavby státu přes sociální politiku a ekonomickou politiku, podotkl Mečiar. Jeho představa systému volení poslanců je formou přímé volby většinou. „Ve volebním období získáš buď většinu, nebo ne, pokud máš většinu, jsi poslanec," zdůraznil Mečiar. Myslí si, že pokud poslanec nebude dělat to, co má, občané ho budou moci odvolat.

Novinka také bude v chápání Národní Rady, v chápání postavení vlády, která je doslova rozbitá tou novelou, která byla udělána za Dzurindových dob. „Předseda vlády má v podstatě personální pravomoci a to je všechno,“ prohlásil.

Bývalý premiér zatím neřekl, jak se bude tato strana jmenovat. „Není to moje dílo, je to dílo kolektivní," uvedl Mečiar.

„Dnes není dlouhodobých programů, ani dlouhodobých cílů a způsobů, jak se dál chovat. Je to takové od tiskovky k tiskovce, kdo na koho co má a podobně. Je to snaha udělat radikální změnu ve smyslu pořádku ústavnosti, zákonnosti strany, pro kterou bude Slovensko na prvním místě a pro kterou zájem občanů bude míra spokojenosti lidí, kteří v té straně budou a tomu zájmu občanů vyhoví, a pokud ne, budou sami nespokojeni se svým jednáním a cíli, které dosahují. To je absolutně strana jiného typu, než ty, které se dnes občanům nabízejí,“ upozornil Mečiar.

Bývalý premiér zatím nechtěl říci, zda bude lídrem kandidátky. „Já si myslím, že dneska je tam hodně lidí, kteří mohou být lídrem," dodal.

Během rozhovoru nevyloučil ani spolupráci s neúspešným prezidentským kandidátem Štefanem Harabinem. „Když přijde správný čas, budeme stát vedle sebe.“