„Máme být na co hrdí.“ Pellegrini spolu s ministrem obrany Gajdošem zahájil největší leteckou show na Sliači

Jak na otevření uvedl ministr obrany Peter Gajdoš, devátý ročník MLD SIAF se nese ve znamení připomenutí si 100. výročí úmrtí generála Milana Rastislava Štefánika a 75. výročí Slovenského národního povstání. Právě letiště Tři duby bylo jeho historickým mezníkem.

„Představujeme tu naši moderní leteckou techniku, jakým způsobem modernizujeme ozbrojené síly s důrazem na ty vzdušné. Mnohým se z tohoto hlediska splnil sen. A jsem nesmírně rád, že vláda schválila materiál na modernizaci stíhacího letectva, který jsem předložil a v roce 2023 se budeme moci pochlubit našimi novými stíhacími letadly,“ prohlásil ministr obrany SR.

Podle jeho slov je to nejmodernější, co slovenské ozbrojené síly mají. Jsou tu ve prospěch zajištění bezpečnosti občanů SR a celé země 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Předseda vlády Peter Pellegrini, který se také zúčastnil slavnostního otevření, v tomto vidí i motivaci pro mladé lidi, kteří přemýšlejí o své budoucnosti. Tou by mohla být služba v armádě.

„Máme být na co hrdí. Vždy využiji možnost, když mi je dovoleno nasednout do všech těch leteckých prostředků a vidět, jak to vypadá z pohledu pilota. Tentokrát se soustředím na pluk speciálního určení, protože již disponuje moderními speciálními vozidly a novou technikou. Rád se podívám na to, jak byly využity prostředky, které jsme letos použili na nákup nové bojové techniky,“ zdůraznil premiér.

Mezinárodní letecké dny SIAF se konají na Letecké základně v Sliači. Na mezinárodních leteckých dnech se každý rok představuje několik států s desítkami kusů letecké techniky.

Letošní show zajišťuje více než 700 příslušníků Ozbrojených sil SR a na základně je více než 130 kusů bojové techniky. Účastní se jich kromě SR 12 členských států NATO, EU včetně členských států V4.

