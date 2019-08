„Naše generace má už plné zuby takových lidí.“ Politici reagovali na plány Mečiara

Slovenští politici zareagovali na zprávu o tom, že bývalý lídr Hnutí za demokratické Slovensko a expremiér země Vladimír Mečiar se rozhodl založit novou stranu, čím se chystá vrátit do politiky. Někteří z nich byli překvapeni.

Lídr koalice stran Progresivní Slovensko (PS) a SPOLU-občanská demokracie Michal Truban označil bývalého slovenského premiéra za prastarého politika.

„To nemyslíte vážně?! Tak my se zde snažíme vyměnit staré politiky, a nyní nám do toho dávají ještě i prastaré?“ napsal Truban na Facebooku.

Branislav Gröhling, poslanec opoziční Svobody a Solidarity, se také vyjádřil kriticky k Mečiarovu návratu do politiky.

„Prý pokud se neumíme poučit z vlastní historie, musíme si ji zopakovat. Pevně věřím, že jsme se už poučili. Dobře si vzpomeňme, co mečiarovská éra obnášela a snad si ji opakovat nemusíme,“ sdělil.

Juraj Šeliga, bývalý zástupce hnutí za Slušné Slovensko a současný člen nové strany Za lidi, se v této souvislosti pustil do tvrdších formulací.

„Vladimír Mečiar je autokrat, který se neštítil použít jakékoliv prostředky pro dosažení svých ambicí. Byl známý jako boxer, a to nejen jako sportovec, ale i obrazně - naše země a mladá demokracie dostala během jeho vládnutí pořádnou nakládačku. Jediné, co si zaslouží on, je soud, který mu dá definitivně K.O.,“ napsal.

Spolu s Mačiarem kritizoval také současného předsedu Národní Rady Slovenska Andreje Danka a předsedu Směru-SD Roberta Fica.

„Naše generace má už plné zuby lidí jako je Mečiar, Fico, Danko a další. Politikům, kterým nejde o nic jiného, než jen o to, aby si získali moc a obohatili se na úkor obyčejných lidí, zneužívali policii a stát ve svůj prospěch,“ uvedl.

Nová strana bývalého politika

Dříve se informovalo, že bývalý premiér Slovenské republiky Vladimír Mečiar se chystá na svůj návrat do vysoké politiky. V rozhovoru pro deník Plus JEDEN DEŇ uvedl, že zakládá novou politickou stranu. Podle něj se bude od jiných lišit v oblastech hápání postavení vlády, chápání počátků demokracie a výstavby státu přes sociální a ekonomickou politiku.

Mečiar nevyloučil ani spolupráci s neúspešným prezidentským kandidátem Štefanem Harabinem. Ten však později novinářům sdělil, že s žádnými politiky nejedná.