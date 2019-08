Problematická legislativa. Danko hodlá bojovat za změny ve stavebním zákoně a veřejných zakázkách

Předseda parlamentu zdůraznil, že stát peníze na rekonstrukce má, problém však vidí v zákoně o veřejných zakázkách a stavebním zákoně, které je nutné zjednodušit.

Informuje o tom TA3.

„Už jsem na to několikrát upozorňoval premiéra, i tehdy když fotografovali plísně, že problém není v tom, že by ředitelé nemocnic nechtěli něco opravovat, nebo rekonstruovat. Alespoň do milionu eur by měly mít volnější ruce,” podotkl Danko.

Politik přišel s návrhem na zvýšení limitu při přímých zadáních s užším nabídkovým řízením.

„To znamená zvýšit limit, aby řekněme do jednoho milionu eur mohl zadavatel oslovit minimálně tři firmy a v rámci toho udělat alespoň nějakou úpravu,” poznamenal Danko s tím, že se to nedá udělat bez Úřadu pro veřejné zakázky.

Dodal, že i proto se setkal s ředitelem zmíněného rezortu a mluvil o tomto tématu i s rektorem Univerzity Komenského v Bratislavě.

„Já chápu, že se lidé někdy upínají k tomu, že jsi ve vládě, tak řeš, ale chci říct, že jsou segmenty, za které zodpovídám a za které ne. A v této vládě má SNS na starosti školství, zemědělství a obranu. Co se týče kolejí, tak už se snažíme udělat nějakou novelu, aby se odlehčily ruky při rekonstrukcích, i proto jsem se obrátil na tyto představitele. Ale nemohu řešit nemocnice, to je v gesci Směru-SD,” zdůraznil předseda slovenského parlamentu.

Danko řekl, že připravuje minimální úpravy v zákoně o veřejných zakázkách.

„Pokusím se tam dostat i nemocnice a stavby veřejného zájmu. Není přece možné, že by nedokázali řešit havarijní stavy bez nějakých těžkých zakázek. Musíme jim rozvázat ruce při těchto zakázkách a pak celý systém zjednodušit,” argumentoval svou strategii politik.

V letošním květnu média informovala o tom, že Martina Lubyová, slovenská ministryně školství, vystoupila na tiskové konferenci v souvislosti s rostoucími politickými činnostmi na školách.

„Chceme veřejnosti, ale i vyučujícím, ředitelům a zřizovatelům škol důrazně připomenout, že v současnosti již platí školský zákon, který jednoznačně a striktně zakazuje činnost politických stran a hnutí a jejich propagaci na půdě školy,“ prohlásila slovenská ministryně.

Dodala totiž, že často přicházejí stížnosti na „otevřenou činnost poslanců politických stran na školách“. Ta se dle ní projevuje formou besed s žáky. Politici se navíc mnohdy na sociálních sítích chlubí tím, že „získali nějaké nové voliče“.

Jako příklad lze uvést návštěvu státního tajemníka Ministerstva obrany SR Róberta Ondrejcsáka na slovenském gymnáziu v Partizánském. Fotografii, kterou politik dne 16. května sdílel na sociální síti, okomentoval slovy: „EU-NATO-EU-NATO-EU-NATO-EU-NATO.“

Lubyová také dodala, že ministerstvo školství dostává zprávy i o tom, že na slovenských školách vznikají politické buňky.