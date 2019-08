Foto: Modelka Andrea Verešová se ukázala v průhledném overalu s velmi hlubokým výstřihem a ještě k tomu bez podprsenky

Na fotce má na sobě průhledný overal s hlubokým výstřihem, pod kterým jí kvůli absenci podprsenky vykukují prsa. V ruce drží kabelku luxusní značky, což vyvolalo několik negativních komentářů.

„To se to utrácí z peněz manžela vydělaných na úkor chudých Čechů včetně dětí. Že vám není stydno…“ vyjádřila svůj názor jedna ze sledujících.

Většina však vyjádřila spokojenost s takovým odvážným příspěvkem.

„Při těchto pohledech mě mrzí, že nejsem charismatickým, majetným mužem,“ litoval jeden z fanoušků.

„Pozor na četníky André! Taková krása je trestná,“ dodal další.

Modelka na svých 38 let ani zdaleka nevypadá a může se srovnávat s jakoukoli mladou ženou. Když vychází na veřejnost, pokaždé se mají pánové, na co dívat. Je štíhlá, má výjimečně dlouhé nohy a k tomu všemu také vypracované tělo. Zdá se, že každičká část jejího těla je zkrátka dokonalá. Velkým plusem je i to, že Verešová nemá skoro žádné vrásky. Příroda k ní už asi nemohla být štědřejší. A postavu by jí mohla závidět kdejaká dvacítka!

Verešová má, mimo jiné, báječný život. Ráda si obléká značkové šaty a účastní se módních přehlídek, navštěvuje různé večírky. To ale není vše. Pochlubit se může i úspěchy svých dětí, sportuje a také hodně cestuje. Jen za poslední rok navštívila Itálii, Maledivy, Chorvatsko či Dubaj.

Instagram Slovenky sleduje 315 tisíc uživatelů a její fotografie získávají vždy hodně zhlédnutí a lajků.

Andrea Verešová je slovenská modelka a vítězka Miss Slovensko roku 1999. Proslavila se i vztahem s hokejistou Jaromírem Jágrem. Od roku 2007 je vdaná za podnikatele Daniela Volopicha, se kterým nedávno vypukl skandál ohledně jeho vydělávání na nezletilých dlužnících.