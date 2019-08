Je dobře, že jsem ho nehájil. Trubanovu propagaci drog ostře zkritizoval Igor Matovič

„Toto trestuhodné a lehkovážné chování není hodné budoucího premiéra,“ zareagoval na Facebooku předseda OĽaNO Igor Matovič na videozáběry z přednášky Michala Trubana, během níž studentům vypráví o zázračném účinku na dopaminový systém po užívaní drog.

Asi před týdnem se na internetu objevilo video, na němž se předseda strany Progresivní Slovensko Michal Truban, který se uchází o funkci premiéra země, přiznal k užívaní drog. Před šesti lety o tom politik vyprávěl během přednášky o svých zkušenostech z podnikání, kterou se zájmem poslouchali studenti. „Drogy mě naučily, že když máš bad trip, tak to nebude trvat celý život,“ říká Truban.

„Hovořím upřímně o své zkušenosti s marihuanou. Konkrétně v tom videu mluvím o špatném stavu, který přichází po opadnutí jejího účinku. Sdílel jsem tuto zkušenost i na přednáškách o podnikání, aby si mladí lidé nemysleli, že marihuana vyřeší jejich problémy,“ uvedl předseda Progresivního Slovenska.

Politik Igor Matovič nejdříve chtěl hájit svého kolegu, který se čestně přiznal k užívaní jen jednoho „brčka“. Ale pak si to rozmyslel. Deník N totiž zveřejnil článek, kde psycholožka věnující se této problematice vážně pochybuje, že Truban mluví pravdu, když zlehčuje situaci, jako by to opravdu byl jeden joint. Tzv. bad trip (o němž mluví Truban na videu) se podle ní vyskytuje při užívání tvrdých drog.

Videozáběry z přednášky Matovič posoudil takto: „Z videa je zřejmé, že budoucí prý premiér před studentkami machruje a na přednášce, kde měl propagovat chuť podnikat, spíše propaguje svou chuť na užívání drog - jedna věta za všechny: „Potom třetí věc, která to celé usnadňuje, co mám já rád na tom sportu a na těch drogách, je ten dopaminový efekt.“

„Trubanovo chování na přednášce před studenty bylo mimořádně nevhodné,“ zopakoval předseda OĽaNO.

Cesta k úspěchu

Svou cestu k úspěchu Michal Truban vysvětluje mládeži takto: „Vždy to vysvětluji lidem na principu drog. To jak fungují drogy, chlast a taková studentská zábava, totéž můžete aplikovat na úspěch v práci.“

Následně jmenoval několik bodů, jak se stát úspěšným: „První bod je dát si první malou dávku při drogách.“

„Potom je třetí věc, která to celé usnadňuje, co mám já rád na tom sportu a na těch drogách, je ten dopamin efekt, že, to si každý řekne, že vstávání a zdravá strava vůbec není tak dobrá jako hulení, neboť nemáte při tom takový dobrý stav při tom nebo potom,“ dodal.

„Takže toto jsou takové tři body, které jsem se já naučil při užívání drog a které jsou možná užitečné a dají se aplikovat na to, když chcete něčeho v životě dosáhnout, na tu vaši cestu za úspěchem, nebo za vaším snem,“ řekl Truban před studenty.

Sám Truban potvrdil, že na videonahrávce přednášky, kterou měl Truban v roce 2013 ještě jako šéf firmy Websupport před studenty na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, je opravdu on. A řekl, že nemá problém o tomto tématu mluvit otevřeně, protože se mu nelíbí, pokud někdo užívá trávu, ale popírá to.

Pro Trubana není místo v politice

Trubanovo přiznání zkritizoval i předseda slovenského parlamentu a SNS Andrej Danko. „Uživatelé drog nemohou vládnout Slovensku. Lídr Progresivního Slovenska Truban se přiznal k užívání drog,“ napsal předseda SNS na svém Facebooku.

„Takový premiér Truban na jednání lídrů Evropské unie v Bruselu má hájit zájmy Slovenska? Bůh ochraňuj Slovensko!“ dodal předseda parlamentu.