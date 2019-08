Truban o dělnících: To je zcela speciální sekta lidí. Pověříš mu dělat kachličky a on tě oj * be

Truban překvapuje stále více. Po drogové kauze dochází další skandál. V květnu se v Internetu bylo uveřejněno video, v němž lídr Progresivního Slovenska naznačuje, že chudí lidé by neměli mít právo volit.

"Demokracie je na pi * u. Já politiku nesnáším a považuji ji za jednu z nejhorších věcí, jaká chodí po této planetě ... Hlavní problém je to, že volit mohou všichni ... ", řekl Truban.

Začátkem srpna bylo zveřejneno další video s projevem Trubana, kterí bylo pojmenováno “All you need to succed [Všechno co potřebujete aby se stali uspěšnými]”.

“Dělníci, to je zcela speciální sekta lidí. Jakože já je mám "strašně rád", protože když se dohodneme, že jdou k tobě něco dělat o osmé, tak přijdou o jedenácté a dívá se na tebe, že co, co kde jsi”.- řekl Truban.

Následně Truban uvedl konkrétní príkad:

"Jak s těmi dělníky. Pověříš mu dělat kachličky a on tě oj * be. První věc, kde tě vidí, hej že tři si vezme s sebou. "

Drogová kauza Truban

Koncem července se na Internetu objevilo video na němž se předseda strany Progresivní Slovensko Michal Truban přiznal k užívaní drog. Před šesti lety o tom politik vyprávěl během přednášky o svých zkušenostech z podnikání, kterou se zájmem poslouchali studenti. „Drogy mě naučily, že když máš bad trip, tak to nebude trvat celý život,“ říká Truban.

„Hovořím upřímně o své zkušenosti s marihuanou. Konkrétně v tom videu mluvím o špatném stavu, který přichází po opadnutí jejího účinku. Sdílel jsem tuto zkušenost i na přednáškách o podnikání, aby si mladí lidé nemysleli, že marihuana vyřeší jejich problémy,“ uvedl předseda Progresivního Slovenska.

Sám Truban potvrdil, že na videonahrávce přednášky, kterou měl Truban v roce 2013 ještě jako šéf firmy Websupport před studenty na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, je opravdu on. A řekl, že nemá problém o tomto tématu mluvit otevřeně, protože se mu nelíbí, pokud někdo užívá trávu, ale popírá to.