Na Slovensku zadrželi 11 nelegálních migrantů z Afghánistánu. Další byli chyceni v Rakousku

Zásah proběhl v Bratislavě u dálnice D2. Podle informací bratislavské krajské policie se jednalo o 11 občanů Afghánistánu. Jedná se výhradně o muže ve věku do třiceti let.

Policie rovněž komunikuje s rakouskými kolegy, kteří na svém území zadrželi dalších šest lidí. Na případu pracují příslušníci Úřadu hraniční a cizinecké policie Slovenska.

„Můžeme potvrdit, že dnes kolem poledne zadrželi policisté v Bratislavě u dálnice D2 11 nelegálních migrantů. Dalších šesti cizinců zadrželi kolegové v Rakousku. Podle předběžných informací jde o Afghánce do 30 let, ženy ani děti mezi nimi nebyly. S rakouskými kolegy intenzivně komunikujeme, více informací budeme moci poskytnout, když to procesní situace dovolí. Na případě pracují policisté Úřadu hraniční a cizinecké policie,“ uvedla Policie Slovenské republiky v prohlášení zveřejněném na Facebooku.

Rozbití převaděčské sítě

Letos v březnu se slovenským a českým policistům podařilo rozbít organizovanou síť převaděčů. Informovala o tom Policie České republiky. Mezinárodní operace LONG WAY se účastnili policisté odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v úzké spolupráci s policisty Národní jednoty boje proti nelegální migraci Slovenské republiky, Státní hraniční stráže Ukrajiny a Hraniční stráže Polské republiky.

Organizovaná skupina v počtu nejméně 35 osob působila na území šesti států, a sice Německa, České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Maďarska. Převaděči přes rok zajišťovali převozy z území Ukrajiny do Česka a dále do Německa nelegálních migrantů z oblasti jihovýchodní Asie, převážně z Vietnamu, Bangladéše a Srí Lanky.

Při více než 20 domovních prohlídkách bylo zajištěno zhruba milion korun v hotovosti, střelné zbraně, fragmenty padělaných dokladů a několik osobních automobilů. Obviněným hrozí odnětí svobody na osm až deset let.

Počet nelegálních migrantů roste

Podle údajů slovenské policie od roku 2016 roste počet cizinců, kteří nelegálně pobývali na území země nebo nelegálně překročili státní hranici Slovenska. Před třemi lety bylo odhaleno 2 170 osob a o rok později 2 706 osob. Loni se jejich počet zvýšil na 2 819 osob.

Zdaleka nejvíce jich pocházelo z Ukrajiny. Jejich počet loni dosahoval 1 934 osob. Na druhém místě byli Srbové (207) a na třetím místě Vietnamci (201). Počet afghánských občanů dosahoval 56 osob. Během prvních šesti měsíců letošního roku bylo na Slovensku odhaleno 1 020 nelegálních migrantů.