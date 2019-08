„Nesaháš dělníkům ani po kotníky, Miško.“ Blaha se ostře pustil do Trubana kvůli prohlášení o pracujících

Blaha na svém Facebooku vyjádřil pohoršení nad Trubanovým komentářem vůči dělníkům.

,,Liberálové opovrhují dělníky, považují je za zloděje a lenochy. Truban by jim sebral i hlasovací právo. Jak se vyjádřil, demokracie je s nimi ,na p*ču’, volit by měl jen pracháč. Jako on. A chlapci z Esetu. A další milionáři. A možná i kávičkáři z bratislavských středních tříd. Jinak nikdo. Hlavně ne tato ,zcela speciální sekta’, upozorňuje Blaha.

Podle Blahy se teď staví proti dělníkům stejně, jako se v 19. století boháči stavěli proti dělnické třídě - byli pro ně jen odpad, který si nezaslouží žádná práva, žádné sociální jistoty, žádné volební právo. Luboš Blaha to nazval manchesterským kapitalismem.

Na závěr svého rozhořčeného komentáře Luboš Blaha napsal: ,,Pokud chceš vrátit do slovenské společnosti třídní boj, milý Michale, tento boj nikdy nevyhraješ. Vždy z toho vyjdeš jako nemorální zloděj a vyžírka právě ty a tobě podobní. Bůh ochraňuj Slovensko, aby se taková nabubřelá zbohatlická liberální monstra dostala k moci. Bůh ochraňuj pracující lidi. Progresivní Slovensko je zlo. Čiré zlo. Neoliberální zlo. Mr. Truban to dokazuje prakticky denně.”

Truban o dělnících

Před několika dny bylo uveřejněno další video s projevem Trubana, které bylo nazváno All you need to succed [Všechno, co potřebujete, abyste se stali úspěšnými], v němž se předseda ultraliberální strany Progresivní Slovensko Michal Truban povýšeně vyjadřuje o dělnících.

„Dělníci, to je zcela speciální sekta lidí. Jakože já je mám ,strašně rád’, protože když se dohodneme, že jdou k tobě něco dělat o osmé, tak přijdou o jedenácté a dívá se na tebe, že co, co kde jsi,” řekl Truban.

Následně Truban uvedl konkrétní příklad: „Jako s těmi dělníky. Pověříš ho dělat kachlíčky a on tě oj*be. První věc, kde tě vidí, jo, že tři si vezme s sebou.“