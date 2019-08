„Kdybyste nepřeháněla s plastikami, byla byste po ní.“ Silikonová kráska Lela Ceterová zveřejnila fotku s matkou

Lela Ceterová zveřejnila snímek, na kterém pózuje spolu se svou maminkou. Tráví čas v Bratislavě, v asijské restauraci Edo-Kin sushi & tempura bar.

„Letní posezení s maminkou. Na zdraví!“ takto Ceterová fotku okomentovala.

Její sledující na tuto fotku zareagovali pozitivně. „Krásná žena vaše máma, a kdybyste to nepřeháněla s těmi plastikami, tak jste po ní“, „Velmi pěkné. Šťastný úsměv.“, „Budoucí babička září štěstím“, „Už vím, po kom jsi krásná.“, „Zdravím maminku, moc jí to sluší“.

Lela Ceterová

Na Instagramu slovenská sexbomba neustále provokuje své fanoušky. První plastiku prsou si Lela nechala udělat v osmnácti letech, později absolvovala ještě dvě operace. Kromě toho má upravené rty, nos a čelo. Lela je skutečně nepřehlédnutelná a díky svým plastikám bývá často terčem debat a nemístných poznámek. Český zápasník MMA a první bojovník z ČR Karlos „Terminátor“ Vémola ji podporuje, často tvrdí, že silikonové sexbomby jsou přesně podle jeho gusta.

„Maximálně mi to vyhovuje, Lela se mi takhle líbí. K tomu patří i to, jaká je. Krásných žen je hodně, ale najít takovou, která bude hodná a ochotná skousnout život fightera, to není jednoduché,“ dodal Karlos Vémola pro Magazín DNES.

Je vidět, že Lela Ceterová má krásný život. Na svém Instagramu ukazuje svým fanouškům, jak tráví dovolenou, jak prožívá volný čas. Na fotkách se usmívá, vypadá šťastně. Obléká si značkové šaty a navštěvuje různé večírky.

Lela Ceterová a Karlos Vémola čekají dítě. Oznámili to v červnu. Na začátku července uznávaný MMA zápasník řekl, že pokud to bude chlapeček, tak to bude Bohouš.

V březnu byla Ceterová hostem Show Jana Krause, kde prozradila, že v mládí měla komplexy kvůli svým malým prsům. Současnou velikost neprozradila, protože to považuje za své tajemství.