Truban: Vyzkoušel jsem i LSD, z chyb jsem se ale poučil

Lídr mimoparlamentní politické strany Progresivní Slovensko Michal Truban se vrátil ke své „drogové kauze“, která souvisí s jeho šest let starým videem. Na něm Truban líčí studentům na přednášce o podnikání, že měl zkušenosti s marihuanou. Ve čtvrtek přiznal i to, že v minulosti vyzkoušel i LSD. Své počínání ale označil za chybu.

„Drogy mě naučily, že když máš bad trip, tak to nebude trvat celý život,“ říká Truban na videu studentům Pedagogické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře.

Za tuto větu lídr Progresivního Slovenska sklidil velkou kritiku. „Toto trestuhodné a lehkovážné chování není hodné budoucího premiéra,“ zareagoval na Facebooku předseda OĽaNO Igor Matovič. Podobně se vyjádřil i lídr SNS Andrej Danko. Podle něj uživatelé drog nemohou vládnout Slovensku.

Předseda Progresivního Slovenska, který byl v minulosti úspěšným podnikatelem, se hájil tím, že se jednalo o frázi vytrženou z kontextu.

„Mluvím upřímně i o mé zkušenosti s marihuanou. Konkrétně v tom videu mluvím o špatném stavu, který přichází po opadnutí jejího účinku. Sdílel jsem tuto zkušenost i na přednáškách o podnikání, aby si mladí lidé nemysleli, že marihuana vyřeší jejich problémy,“ vzkázal později přes svou mluvčí Turban.

„Fascinuje mě, jakou námahu si někdo dává, když se dívá na moje staré blogy a videa a hledá cokoliv, co se dá vytrhnout z kontextu a účelově zneužít proti mně,“ dodal.

Po více než týdnu ale přehodnotil svou odpověď na kritické komentáře. Na svém Facebooku ve čtvrtek 8. srpna zveřejnil video, kde přiznává, že učinil chybu, a to jak v užívání drog, tak i ve svém předešlém komentáři.

„Poslední dny jsem hodně uvažoval o tom, jestli jsem reagoval na video z mé přednášky, kde jsem mluvil o drogách, správně. Neměl jsem z toho dobrý pocit,“ uvádí Truban. „Hodně jsem se zabýval těmi, kdo na mě útočili než sebou a svými chybami,“ pokračuje.

„Zachoval jsem se přesně jako politik, kterým nikdy nechci být. Chtěl jsem vypadat mnohem lépe, než opravdu jsem,“ přiznává.

Truban zdůrazňuje, že šel do politiky proto, aby do ní přinesl upřímnost. Proto se rozhodl, že narovinu řekne, jaké má minulé zkušenosti s drogami.

„Opravdu jsem měl marihuanu vícekrát, nebylo to pouze jednou na intráku (pozn. internátu) a zároveň i před 12 lety jsem vyzkoušel LSD, a to je vše,“ prohlásil.

Uznává, že takovým způsobem, jak to učinil na kompromitujícím videu, se o drogách před studenty nesmí hovořit. O složitých tématech je podle něj nutné mluvit otevřeně.

„Udělal jsem velmi hodně chyb a chci se z nich poučit a vím, že jediná cesta, jak věci zlepšit, je se z chyb poučit a už je neopakovat. Takto chci posunout naši zemi dopředu, naprosto stejným principem,“ poznamenal.

Kompromitující materiály na Trubana

Není to poprvé, co se objevují kompromitující videa na Michala Trubana. V jednom z nich, pocházející rovněž z roku 2013, se například hanlivě zmiňuje o dělnících.

„Dělníci, to je zcela speciální sekta lidí. Jakože já je mám ‚strašně rád‘, protože když se dohodneme, že jdou k tobě něco dělat o osmé, tak přijdou o jedenácté a dívá se na tebe, že co, co, kde jsi,” řekl Truban. „Pověříš mu dělat kachličky a on tě oj*be,“ dodal.

Dále se objevila série videí, které odkrývají údajné nekalé praktiky podnikání jeho otce Milana Trubana v době, kdy byla jeho manželka Magdaléna starostkou obce Kysucký Lieskovec. Milan Truban si údajně pronajal halu za podhodnocený nájem a od obce vyžadoval ještě vyplácení pět tisíc eur dotací na zateplení budovy. Podle Michala Trubana zveřejnění tohoto videa je útok na jeho osobu a jeho politickou aktivitu. Pochybení ze strany svých rodičů odmítá.