Ficova strana by se dostala na první místo v parlamentu, kdyby se volby konaly v srpnu, ukázal průzkum

Pokud by se volby do Národní rady SR konaly v srpnu, vyhrála by strana Smer-SD slovenského expremiéra Roberta Fica. Další v pořadí by skončila mimoparlamentní koalice Progresivní Slovensko a Spolu – občanská demokracie. Uvádí se to v průzkumu agentury Focus.