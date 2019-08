Blaha: Celá opozice je jedna zprofanovaná banda

Podle politika další podezření v drogové kauze vůči kandidátovi na post slovenského premiéra od koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu – občanská demokracie už přestávají vypadat legračně.

„Lídr opozice a wanna-be premiér Truban čelí podloženým podezřením, že distribuoval drogy a on na to odpoví, že ‚haha, vtípek‘. Jako lidi, už neblázněte. Prodej drog! Po tom už je jen vražda!“ napsal Blaha.

„Zde se začínají tolerovat ty nejtěžší zločiny. Když SME obhajovalo pedofily, Galko (pozn. Ľubomír Galko za SaS) z opozice je za to ještě chválil. Když Kiska (pozn. Andrej Kiska) politicky zneužíval vraždu dvou mladých lidí, aby „převzal moc“, tak ho liberální média oslavovala. Když Lipšic (pozn. Daniel Lipšic za OĽaNO-NOVA) zabil člověka na přechodu pro chodce, dělali z něj chudáka a hrdinu. Když se provalilo, že Truban propagoval drogy ve školách a dost možná je i prodával,tak vyškeřený Hlína (pozn. Alojz Hlina, předseda KDH) řekne, že pohoda, Miško je fajn… A Beblavý (pozn. Miroslav Beblavý, předseda SPOLU) tomu tleská a Truban děkuje. Bože, co to je?“ komentuje.

„Dealerové drog patří do basy, ne do politiky. Ti, co na školách propagují drogy, by měli chodit po kanálech. Ti, co zlehčují pedofilii, by měli být společností izolováni. Ti, co volali po nejtěžších trestech za zabití na přechodu, by měli být exemplárně potrestáni, když srazí člověka na přechodu. A ne se ukazovat v médiích jako velcí právníci. Ti, co podváděli na pozemcích, v daních a ve volbách, a dnes to dělají zas, by měli stát před soudem a ne se procházet s petičními krabicemi v rukách. Ti, co toto všechno kryjí, nepatří do veřejného života,“ sděluje svůj názor Blaha.

Na závěr svého postu politik přirovnává slovenskou opozici k „zprofanované bandě“ a dodává, že Michal Truban a jeho obhájce by měli okamžitě s politiky odejít.

Podezření z dealerství drog

Krátce poté, co se lídr mimoparlamentní politické strany Progresivní Slovensko Michal Truban přiznal k užívání marihuany a LSD, na politika padla podezření z prodeje těžkých drog. Důvodem se stala komunikace na několika let starém blogu politika, kde napsal o prodeji „bílého“.

Vedoucí tiskového oddělení strany Směr-SD Ján Mažgút v této souvislosti uvedl, že strana očekává od slovenské policie a prokuratury vyšetření ohledně obchodování tvrdými drogami ze strany Trubana.

Sám Truban na otázky novinářů sdělil, že nikdy drogy neprodával ani nepěstoval. Později na Facebooku vysvětlil, že šlo prý o žert, který se týkal designu jeho webu.

„Od včerejška jsem přemýšlel, co jsem tím vtipem myslel. Tak jsem si mé staré blogy otevřel a vzpomněl si: množství uživatelů (user-ů, chápete :) chtělo, aby naše stránka blackhole měla bílý design, proto jsem si dělal srandu, že tedy svým uživatelům bílé dám... Takto jsme se bavili v naší komunitě běžně, proto SMERáci a SNSkári musí být zcela zoufalí, když se chytají tohoto…“ napsal politik.