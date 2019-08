Plýtvání potravinami je problém i Slovenska, tvrdí Sólymos

Na Slovensku byl schválen Program předcházení vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025, ve kterém se objevila některá opatření na snížení vzniku odpadu SR. Program schválila vláda už na konci února.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje například, aby zdravotně nezávadné potraviny darovaly obchody charitě a zbytek daly do kompostu či nějak energeticky zhodnotily. Dále doporučuje zakázat skládkování potravinového odpadu pro velkoobchody a maloobchody a také distribuční společnosti. Součástí jsou i informační kampaně, díky kterým by chtělo ministerstvo podpořit vybudování zón s nestandardními potravinami v maloobchodech.

Dalším bodem, kterému by se chtěl Envirorezort věnovat, je označení minimální spotřeby na obalech. Nyní se setkáváme s označením „minimální trvanlivost“. To by se však mělo změnit a na obalech by se mělo objevovat pouze „spotřebujte do“.

Podle ministerstva životního prostředí právě toto současné označení, tedy „minimální trvanlivost“, napomáhá ke zvyšování produkce potravinového odpadu a ve většině evropských zemí je již zakázáno. I potraviny po minimální trvanlivosti totiž mohou být vhodné ke konzumaci za předpokladu, že jsou dobře skladovány.

Sólymos si myslí, že takové označení je na některých produktech zbytečné. Pro příklad uvádí Himalájskou sůl. „Tisíc let je v Himalájích a my to dáme do pytlíčku a napíšeme tam datum minimální trvanlivosti. A jsme zvyklí, že po tomto datu produkt vyhodíme, i když je to proti zdravému rozumu,“ řekl ministr.

Sólymos však uvedl, že existuje ještě větší problém než jen odpad z potravin. Konkrétně jde o zdroje, které se na jejich výrobu použily. „Několik měsíců něco pěstujete, používáte na to vodu, elektřinu, přepravujete například ovoce nebo zeleninu na velké vzdálenosti, zatěžujete tím životní prostředí a nakonec se to vyhodí,“ dodal závěrem ministr.

Dříve informoval Sputnik o tom, že Slovensko by chtělo zakázat jednorázové plastové výrobky kvůli šetření životního prostředí. Podle slov ministra životního prostředí Lászla Sólymose se však na Slovensku všechny plastové výrobky zatím nezakážou. K takové situaci by došlo až poté, co by k tomuto kroku dospěla i Evropská Unie. Slovenské ministerstvo se již dříve vyjádřilo, že návrh na zákaz jednorázových předmětů podporuje.