Čaputová: Politika dnes asi nejvíc potřebuje návrat k hodnotám, nikoli k jejich deklaracím

„Seznam oceněných za minulé roky je impozantní a je mi velkou ctí, že k nim přibude také mé jméno. Jsem ve velké politice poměrně krátce a sama mám v oblasti společenské změny i politické kultury větší ambice, než se za pár měsíců předvolební kampaně a 2 měsíce ve funkci prezidentky dají naplnit,“ prohlásila o ocenění, které v minulosti dostalo několik předních osobnosti Evropské unie. Mezi oceněnými jsou například německý prezident Frank-Walter Steinmeier, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker či předseda Evropské rady Donald Tusk.

Čaputová zdůraznila, že vnímá cenu, kterou dostala jako ocenění slovenských lidí „za to, že se se změnou, kterou reprezentuji, ztotožnili.“ Vysvětlila, že vstoupila do politiky, protože cítila odpovědnost za to, kam jako země Slovensko směruje a chtěla přispět k tomu, aby to byla evropská cesta, cesta environmentální ohleduplnosti, cesta spravedlnosti, humanismu a solidarity.

„Nabízela jsem to, čemu věřím, že je správné a dobré, ne to co bylo chtěné a populární. Snažila jsem se mou nabídku vysvětlit, i když znamenala narušení stereotypů a předsudků. Neboť bylo správné jít raději do rizika nezvolení, ale zůstat pravdivá a autentická,“ upozornila Čaputová.

Čaputová vysvětluje, že považuje za správné, když státník usiluje být nositelem hodnot, pro které získá podporu lidí a neuvízne na vlně momentální nálady masy. Podle Čaputové politika dnes nejvíc potřebuje návrat k hodnotám, nikoli k jejich deklaracím, ale jejich uvedení do života.

„O to vyšší nároky musí být kladeny na každého z nás, kdo zastáváme veřejnou funkci. Naše selhání, bez potřebné sebereflexe, znamenají posílení populismu a extrému. Politický jazyk a kultura chování je jedna z největších výzev, které vnímám. Potřebujeme více pravdivosti a autenticity, méně marketingu. Více hodnotové konzistentnosti a méně politických her. Více věcnosti a ne osobní útoky. Více lidskosti a méně ega.“

Sledující Čaputové na Facebooku k ceně s nadšením poblahopřáli.

„Jsem přesvědčen o tom, že nejenom slovenská, ale i evropská a světová politika potřebuje více podobně smýšlejících lidí. Blahopřeji k ocenění, které si bezesporu zasloužila,“ uvedl jeden z jejích sledujících.

„Paní Prezidentko, vážím si co pro Slovensko a nejen pro něj děláte!!! Vy vysíláte totiž signál nejen Slovensku ale celé Evropské unii, ze pouze společně a slušně dokážeme byt jako "Evropská unie" silným a konkurence schopným partnerem na celosvětové úrovni. Pokud si necháme EU rozbít jako celek nebudeme znamenat v celosvětovém měřítku vůbec nic. Vážím si Vaše proevropské směřování a jsem hrdý a gratuluji Vám,” napsal další.