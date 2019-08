Truban uvedl jednoduchý způsob, jak snížit korupci na Slovensku

Předseda strany Progresivní Slovensko a Spolu Michal Truban poskytl rozhovor pro slovenskou agenturu TASR, v němž hovořil o korupci a odpovědnosti jeho strany v této otázce. Politik ucházející se o místo premiéra zdůraznil, že po vstupu do vlády se neobává, že by korupci podlehl.

V souvislosti se snižováním korupce zmínil příklad bratislavského primátora Matouše Valla a poukázal na to, jaký škrt přes rozpočet udělal v případě městských podniků, které byly vždy rozděleny oligarchům. Výběrová řízení na šéfy městských podniků v Bratislavě označil za transparentní.

„To si nikdo neuměl představit, že takovým zásadním způsobem se zde korupce 'zkrátí',“ uvedl Truban.

Podle předsedy PS a Spolu stačilo, aby se věci začaly dělat pořádně a poctivě. „Když to přeženu, jediné, co stačilo dělat, je začít to dělat pořádně, poctivě a nechtít si dosazovat své kamarády do městských podniků, umět se normálně chovat i k městským poslancům, aby mu schválili parkovací politiku,“ řekl s tím, že podobně to chtějí dělat i v parlamentu a ve vládě.

„Totéž když uděláme, a chceme to udělat, to bude velký posun,“ dodal s tím, že ve své straně mají spoustu šikovných lidí, se kterými chtějí změny dosáhnout.

„My jsme si přesně na to dávali pozor, abychom měli čisté a transparentní financování, abychom nikomu nic nedlužili,“ dodal.

Kauzy bývalého předsedy Ivana Štefunka probírat nechtěl, odpověděl, že neovlivní budoucnost PS v politice, protože to již vícekrát vysvětlil.

Truban také zdůraznil, že když jde člověk do politiky, určitě se na něj vytáhnou různé kauzy. Podle svých slov si je vědom, že podobné snahy budou přibývat i v souvislosti s ním.

„Nemám žádnou takovou kauzu, o které bych věděl nebo i nevěděl. Ale jsem si jistý, že snahy přijdou. Čím více budeme růst, čím více budeme populárnější, tím více začnou staří politici vytahovat špínu,“ poznamenal. Poukázal na to, že PS na rozdíl od Směru-SD nestojí na dohodách s oligarchy a byznysmeny výměnou za protislužby.

Nejvíce diskutovaným jménem při výběru nových šéfů bratislavských městských podniků byl kandidát na ředitele Dopravního podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský. Poslanci ho do funkce schválili. V minulosti pracoval ve firmách blízkých současnému městskému poslanci a členu dozorčí rady DPB Janu Buocikovi.

Na otázky poslanců odpověděl, že během výběrového procesu odpovídal vždy pravdivě a v životopise přiznal i bývalou spolupráci s Buocikom. Buocik řekl, že žádným způsobem nezasahoval do výběrového řízení na předsedy představenstva DPB. Vallo deklaroval, že do procesu výběru nevstupoval a důvěřuje mu. Pokud k němu přišly informace o kandidátech, postupoval je podle vlastních slov výběrovým komisím.