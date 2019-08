Více než čtvrtina Slováků je připravena zradit svou práci za 100 eur

Částka, která by jinak spokojeného zaměstnance přesvědčila ke změně práce, začíná na 100 eurech, až dvě třetiny lidí by požadovaly navýšení platu alespoň o 200 eur.

„Náboroví pracovníci by tedy měli počítat s tím, že s novou pozicí musí uchazeči nabídnout podstatně vyšší mzdu, než měli v předchozím zaměstnání, a pokud si chtějí udržet současné zaměstnance, měli by se spíše zaměřit na jejich spokojenost. Více než kdykoliv předtím si dnes zaměstnanci uvědomují, jaké benefity jim zaměstnavatel nabízí a v jakém pracovním prostředí pracují," uvedl generální ředitel skupiny Manuvia Peter Dosedla.

Více než polovina zaměstnanců Slováků se podle průzkumu chystá (33 %), nebo se rozhoduje (23 %) o změně zaměstnání. Novou práci si chtějí najít především mladší věkové skupiny a lidé se základním vzděláním, tedy velmi často lidé na pozicích, které je již dnes velmi obtížné obsadit.

Podle průzkumu polovině Slováků vyhovuje osmihodinová pracovní doba a pět pracovních dní v týdnu a skoro třetina by ocenila flexibilní pracovní úvazek, kde by pracovní dobu nahradil vázaný objem práce.

„Flexibilní pracovní dobu by uvítaly zejména ženy, více než třetina. Obecně i lidé do 44 let, u nichž lze předpokládat, že musí práci kombinovat s péčí o rodinu. Skupinou, která podporuje flexibilní dobu nejvýrazněji, jsou vysokoškoláci a obyvatelé Bratislavy," konstatuje Dosedla.

Z průzkumu společnosti Manuvia vyplývá, že si většina lidí dokáže představit, že by zcela změnila obor, ve kterém právě pracují. Téměř polovina z těch, kteří si změnu v oboru dokáží představit, zároveň tvrdí, že by to nebylo jednoduché (spíše lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a také lidé z Prešovského a Žilinského kraje), naopak bez problémů by obor změnili lidé v Prešovském a Banskobystrickém kraji.

Průzkum společnosti Manuvia - Spokojenost zaměstnanců byl zrealizován prostřednictvím Instant Research na jaře 2019 na reprezentativním vzorku 1 050 zaměstnanců.

Průměrná mzda Slováků

Na začátku roku Sputnik informoval, že slovenská průměrná mzda v roce 2018 překonala hranici 1 000 eur. Nicméně, jak upozorňuje portál Plus 7 dní, spolu s tím rostou i životní náklady a obyvatelé s nižšími platy si po započtení výdajů za energii spíše pohoršili. Průměrná mzda však zřídkakdy odráží skutečnou situaci na pracovním trhu. Jak uvádí portál, polovina Slováků si vydělá méně než 950 eur. 10 % obyvatelstva si ale musí vystačit s 490 eury.

Slovenky vydělávají o pětinu méně než muži

V květnu Sputnik informoval o výsledcích analýzy slovenské Poštovní banky, která byla udělána na základě údajů Eurostatu. Zjistilo se, že v rámci zemí V4 největší platový rozdíl mužů a žen je v Česku. Následuje Slovensko a menší rozdíly než na Slovensku jsou v Maďarsku a v Polsku. Analytička Poštovní banky Jana Glasová uvedla, že s nižšími platy žen na Slovensku je spojeno několik faktorů. Podle slov analytičky jsou to individuální zkušenosti, dovednosti a praxe zaměstnanců, úroveň dosaženého vzdělání, ale i rozdílné profese. Z hlediska vzdělání je zajímavé, že ženy v průměru dosahují o něco vyššího vzdělání než jejich mužské polovičky. Na druhou stranu Glasová uznala, že dosažený stupeň vzdělání tedy nemá výraznější vliv na výšku mzdového ohodnocení žen.