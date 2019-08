Chmelár přirovnal Čaputovou k Obamovi, který dostal Nobelovu cenu za jaderné rakety

Podle Chmelára je v případě Čaputové brzy na ovace. „Je nepsaným pravidlem, že politik by měl dostat 100 dní na to, aby ukázal, co dokáže. Ale co s politikem, který to ještě nedokázal, ale je jistými lobbistickými kruhy předčasně oceňovaný a veleben?“

Prezidentka Čaputová se na oficiální stránce pochválila, že si převzala „významnou evropskou cenu za politickou kulturu“. „Asi se shodneme na tom, že významná cena je taková, která má určitou tradici, prestiž a všeobecné uznání. Nepovažuji se za neinformovaného člověka, dovolím si říci, že znám všechny významné politické ocenění v Evropě, ale o ‚Evropské ceně za politickou kulturu‘ jsem jakživ neslyšel,“ píše Chmelár.

„Čili něco jako když Barack Obama získal Nobelovu cenu míru za jaderné rakety, které mohl zlikvidovat, ale neudělal to? Opravdu, proč nikdo nenavrhl Nobelovu cenu za ekonomii Robertu Ficovi za výstavbu dálnice do Košic, kterou mohl postavit?" uvedl Chmelár.

Chmelár napsal, že si může představit žabky-demokratky, jak nyní s pěnou na ústech křičí, že ti, kteří se nad těmito praktikami pozastavují, se jen neumí smířit s úspěchem Čaputové a že nám ji závidí celý svět.

Zuzana Čaputová je přesvědčena, že cenu získala za svou autenticitu, řekla to v projevu, který četla z papíru. Je přesvědčena, že potřebujeme méně marketingu, řekla politička, která vrazila do osobního politického marketingu tolik peněz jako ještě žádný veřejný činitel.

„S téměř náboženským dojetím slýcháme, že Zuzana Čaputová je znepokojena Kočnerovými esemeskami, ale nikdo jí nepřipomenete, že již není aktivistka, ale prezidentka, která má k dispozici všechny zpravodajské a mocenské složky a může se ptát, může jednat,“ uvedl Chmelár.

Přestože Zuzana Čaputová ve svém projevu zdůraznila, že potřebujeme méně ega, sama se označila za „státníka“. Chmelár poznamenal, že mnozí hysteričtí fanoušci Zuzany Čaputové chápou každou věcnou kritiku jejich idolu jako osobní útok a projev nenávisti.

„Pane Chmeláre, jste jeden z nejslušnějších a nejcharakternějších lidí, kteří se angažují v politice. Jenže právě tyto vlastnosti se dnes nenosí. Přeji Vám hodně sil, abyste v úsilí nastolit na Slovensku morální a etické hodnoty nepolevil,“ napsal jeden z uživatelů.

„Celkem si to zasloužila jako kapitán Danko své hvězdičky. To je vidět, jak snadno dnes dostanete ocenění za nic," napsal další.

Dříve média informovala, že 10. srpna slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve švýcarské Asconě převzala cenu za politickou kulturu ve. Na svém Facebooku napsala, že to vnímá jako „projev důvěry a zároveň jako závazek“.