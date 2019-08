Danko porovnal PS v čele s Kiskou a Kotlebu: Je to stejný extrém

Uvedl, že by byl rád, kdyby po příštích parlamentních volbách vznikla rozumná koalice stran, které mají struktury.

„Chápu, že před volbami je třeba polarizovat. Nejraději bych byl, kdyby vznikla rozumná koalice politických stran, které zde nyní bohužel nevidím, a to jsou strany, které mají svůj systém, struktury a fungování,“ uvedl Danko.

Poukázal na to, že si v minulosti nikdo nemyslel, že bude v koalici s předsedou Mostu-Híd Bélou Bugárem. Nechtěl v ní být ani s předsedou Směru Robertem Ficem.

Konstatoval však, že ani v budoucnosti jinou cestu nevidí, protože je třeba, aby vládly „politické strany, které mají uspořádané systémy“.

Poznamenal, že by nejraději vládl sám. „Bohužel my nemáme 76 hlasů, abych věci prosazoval tak rozhodně a rázně, a proto musím nacházet kompromisy v koalici,“ prohlásil.

Danko si myslí, že problémy dostatečně řeší jen pevná ruka a rychlé systémové změny, jak to podle něj bylo při zákoně o politických stranách, který jim stanovil finanční limity.

Podle svých slov by chtěl mít dostatečná procenta na to, aby nebyli handrkování jako koalice.

Myslí si, že Igor Matovič s jeho hnutím OĽaNO stejně jako liberální SaS budou čelit existenčním problémům.

„Neuvědomují si, že politikou kriminalizace vytvořili napětí, lidé se dnes upínají k jiným stranám a s tím vším je třeba dnes bojovat," vysvětlil.

V současnosti vidí ve společnosti několik extrémů. Vzpomíná na případnou spolupráci koalice Progresivní Slovensko - Spolu s exprezidentem Andrejem Kiskou a předsedou KDH Alojzem Hlinou.

„Lidé si musí uvědomit, že je to extrémní pravice v pojetí amerických liberálních hodnot. Tento liberální americký pohled je rovněž extrémem, jako je extrém to, co dělá Marian Kotleba (ĽSNS),“ tvrdí. Zdůraznil také, že se bude vždy snažit dělat politiku proti takovým extrémům.

Dankův pochod Hrdí na rodinu

Na konci července média informovala, že předseda SNS a NR SR Andrej Danko se spolu s dalšími tisíci lidmi zúčastnil pochodu Hrdí na rodinu, který podporuje tradiční hodnoty rodiny na Slovensku. Diplomaté totiž apelovali na vládu SR, aby podporovala iniciativy směřující ke zvýšení tolerance LGBT ve slovenské společnosti a dodali, že se plánují připojit k oslavám Pride.

„Jsem velmi rád, že žiji ve státě, kde dnes na jedné straně vyjádřili názory lidé podporující komunitu LGBT, a jednak pochod Hrdí na rodinu. Jsem přesvědčen, že to budou svobodné a demokratické vyjádření lidí tak, jak se to na vyspělý, demokratický a právní stát sluší. Slovensko je součástí Evropské unie, ale má jiný postoj k tomu, co ostatní členské státy unie nebo velmoci považují za přirozené,“ řekl předseda Danko s tím, že práva nezletilých dětí jsou pro SNS svaté.

Předseda nacionalistů na webu strany také uvedl, že pokud velvyslanci podporují pochod LGBT, rovněž by měly podpořit i tradiční slovenskou rodinu. Tím by podpořili lidi, kteří ctí, že manželství je svazek muže a ženy.