Nová naději pro liberály. Zuzana Čaputová dokáže více než fantastický Chuck Norris

„Překonala Chucka Norrise.“ Redaktor Hlavních správ ve svém pondělním článku poukázal na nadměrné protlačování Zuzany Čaputové liberálními médii, použil na to příklady velkého množství ocenění, která obdržela slovenská prezidentka, která vládne pouze dva měsíce.

Autor článku Samuel Gdovin na začátku článku připomněl vtípky o Chuckovi Norrisovi, který všude byl, všechno ví a jednoduše na něj nikdo nemá.

„Chuck Norris byl terčem pro AK 47, říkal, že to byla nejlepší masáž na světě," či například „Když něco nevíš, vygoogli si to. Když Google něco neví, vyChuckNorrisuj si to.“

Podle autora nově zvolená slovenská prezidentka Zuzana Čaputová však dokázala amerického známého herce překonat v mnoha věcech: „Kdo dokáže přemístit skládku odpadu z bodu A do bodu B a získat za to ocenění v USA za ochranu životního prostředí? Chuck Norr ... ehm, ne ... Zuzana Čaputová.“

„Čaputová je nejnovější modlou liberálů a to nejen na Slovensku, ale i v zahraničí,“ píše autor.

Zuzana Čaputová má dle autora i přes její extrémní liberalismus potenciál stát se nejoblíbenější slovenskou politickou osobností, přece jen je sympatická, mladá a usměvavá, takové mile se tvářící sluníčko. Poukázal i na to, že prezidentka si vysloužila velkou pozornost světových médií:

„Takový kult osobnosti jako jí budují mainstreamová média, snad nemá ani Kim Čong-un. Přidávají se i zahraniční nevládní organizace tvářící se neutrálně, ale zjevně liberálně orientované, které se doslova předhánějí v tom, kdo dříve Čaputové udělí své ocenění.“

Samuel Gdovin připomněl, že své první ocenění získala už v roce 2016 jako aktivistka od mimovládní organizace Via Iuris, kterou financovala nadace George Sorose. Jak právnička se měla významně podílet na tom, aby byla skládka odpadů v Pezinku zrušena. Skládka však údajně byla jen přesunuta do jiného města, tudíž je pro autora otázkou, za co vlastně tu Goldmanovu cenu získala, jelikož životnímu prostředí tím zřejmě příliš nepomohla.

„Zřejmě to byl taktický tah její liberálních přátel z USA, jak ji zviditelnit a dopomoci jí v následném boji o prezidentský úřad na Slovensku,“ komentoval její první ocenění.

Zuzana Čaputová v březnu 2019 nakonec i díky obrovské mediální a marketingové kampani skutečně zvítězila v prezidentských volbách. Následně v době, kdy se ještě ani oficiálně nepřesunula do prezidentského paláce, získala další ocenění - Evropská osobnost roku. „Neznámo sice kvůli čemu, ale vždyť stačí, že je usměvavá liberálka,“ uvedl autor s tím, že pro získání tohoto ocenění asi nejsou příliš velké nároky, neboť ho svého času získal i evropský byrokrat Jean-Claude Juncker.

Nedávno jen po dvou měsících v prezidentském paláci Čaputová získala Evropskou cenu za politickou kulturu. Dle autora je skutečně divné, že takové ocenění nezískal někdo, kdo něco v politice už zažil a jsou za ním vidět i nějaké výsledky, ale získala ho slovenská prezidentka, která kromě kritizování V4, Ruska a Číny nestihla ještě nic jiného.

Autor si je jistý, že takové okaté až násilné protlačování osobnosti Čaputové však může být v konečném důsledku kontraproduktivní:

„Lidé už teď vidí, že zde není něco v pořádku. Jak může dosud neznámá žena získávat jedno ocenění za druhým, aniž něco reálně udělala?“

Závěrem připomněl i to, že po sociálních sítích se už šíří i různé vtipy o superhrdinských vlastnostech Zuzany Čaputové.

„Kdo získal více ocenění než Chuck Norris?… přece Zuzana Čaputová.“