Chmelár poukázal na drsné pracovní podmínky ve Volkswagenu: Naši zaměstnanci nejsou zvířata a toto nebudeme trpět

„Naši zaměstnanci nejsou zvířata a my to nebudeme trpět.“ Eduard Chmelár se tak postavil na ochranu práv slovenských zaměstnanců, kteří pracují pro automobilovou firmu Volkswagen. Nabídl jim i právní služby na vlastní náklady.

Bývalý kandidát na prezidenta Slovenska Eduard Chmelár byl pobouřen pracovními podmínky zaměstnanců společnosti Volkswagen Slovakia. Politik na Facebooku vyzval vedení Volkswagen, aby co nejrychleji vyřešili situace, jinak slíbil, že slovenským pracovníkům poskytne právní služby i na vlastní náklady.

„Pracovní podmínky u toho ‚nejlepšího‘ zaměstnavatele. Vyzývám vedení firmy Volkswagen, aby situaci urychleně řešilo, v opačném případě poskytnu slovenským dělníkům právní služby na vlastní náklady. Naši zaměstnanci nejsou zvířata a toto nebudeme trpět. Je to jen další důkaz o nezbytnosti zlepšení zaměstnaneckého prostředí. Chlapi, držte se,“ napsal politik.

Chmelár tak zareagoval na pondělní odhalení jednoho ze zaměstnanců Volkswagen Slovakia. Ve skupině Přiznání VW zaměstnanců muž píše o tom, že zaměstnavatel před nástupem do práce sliboval „slušné ubytování, dva na pokojích, komplet servis“. Jenže ve skutečnostech je to obráceně.

„Chci vědět, kdo z vedení by se ubytoval v tomto. Na prašivé lodi v mini kajutách se 4 postelemi bez možnosti otevřít okno, bez chladničky, se zrezivělými skříňkami. Zde nás prosím pěkně vyslali… Jdeš na tři měsíce, nabalené na tři měsíce jídlo se ti v tom teple zkazí, neboť ani vyje*ana chladnička zde není. Všichni spíme v autobuse. Námořníka ze mě nikdo neudělá. Já jsem nešel do armády ale k ‚nejlepšímu zaměstnavateli‘ ztělesněné stabilitě do boha!“ uvedl anonymní autor a také přidal fotografie z tzv. autobusu.

V únoru letošního roku největší slovenská automobilka, bratislavský Volkswagen, oznámila plány na snížení počtu zaměstnanců o tři tisíce do června tohoto roku. Následně vedení firmy kontaktovalo pracovníky, kteří byli na začátku letošního roku propuštěni, aby společnosti vrátili část odměn, které jim byly chybně vyplaceny kvůli počítačové chybě v softwaru.

Propuštění celkem tří tisíc pracovníků bratislavské společnosti Volkswagen Slovakia způsobilo šok na Slovensku, které je světovým lídrem ve výrobě automobilů na obyvatele (asi 200 vozů na 1000 obyvatel). K věci se vyjádřil také finanční analytik Martin Reguli. Ten se domnívá, že je vše spíše na dobré vůli bývalých zaměstnanců, zda tuto vyplacenou částku vrátí.

Slovensko a automobilový průmysl

Podle informací činí příspěvek daného průmyslu do HDP Slovenska asi 12 %. Dříve se předpokládalo, že tyto ukazatele budou i nadále růst. Nicméně místní odborníci se domnívají, že konkurence ze strany jihoevropských zemí s levnější pracovní sílou (jako je např. Bulharsko, Rumunsko a Turecko), stejně jako postupný přechod na výrobu elektrických vozidel a současná globální nejistota v obchodní a ekonomické sféře, začala vážně zpomalovat další rozvoj automobilového průmyslu na Slovensku.