Blaha se ostře pustil do opozice: Slováci už vědí, co je to ten jejich liberalismus. Pedofilie, drogy, hádky, podvody

Srpen je čas na shrnutí léta a toto léto ukázalo podle názoru Blahy Slovákům, jaká bude alternativní koalice proti Robertu Ficovi.

„Toto léto řeklo o slovenské opozici vše, co bylo třeba. Slováci už vědí, co je to ten jejich liberalismus. Pedofilie, drogy, hádky, podvody,“ napsal Blaha na své stránce na Facebooku.

A dále se dotkl každého slovenského opozičního politika. Začal předsedou mimoparlamentní politické strany Progresivní Slovensko Michalem Trubanem, který se uchází o roli premiéra země, a jeho „drogovou kauzou“.

„Už víme, že Truban bral marihuanu a LSD, i to, že o tom lhal, i to, že drogy propagoval ve školách. A na síti nabízel i „5 gramů bílého“ - co tím asi tak myslel. Sex, drugs and rock 'n' roll. Prosím pěkně, příští premiér. Úřad vlády si za pár měsíců dá do pronájmu mexické kartely,“ ironizuje Blaha.

Na funkci ministra školství nabídne Blaha kandidaturu Martina Poliačika, který podpořil Trubana ve sporech na sociálních sítích.

Bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisku Blaha představuje jako předsedu parlamentu.

„Už víme, že Kiska opět podvádí při volební kampani a kampaň si platí přes nastrčenou mimovládku. Peníze do něj cpou oligarchové z Esetu a Nay Elektrodomu, ale všichni se tváří, že jeho brutální kampaň financují chudí aktivisté. Podvodník na entou. Prosím pěkně, příští předseda parlamentu. Pokud přeleze přes 5 % kvórum. Bratislavský hrad do dvou týdnů odprodá popradské mafii,“ píše Blaha.

Předsedou KDH Alojze Hlinu Blaha přivítá jako nového ministra kultury.

„Už víme, že Hlina je všechno, jen ne křesťanský demokrat. S liberály se bratříčkuje, i když obhajují drogy. Prosím pěkně, budoucí ministře kultury,“ uvedl.

Dále popisuje složité vztahy mezi slovenskými opozičními stranami, kde se všichni navzájem nenávidí, a dochází k závěru, že v takovém prostředí bude koalice určitě stabilní.

„Já jen, že toto má být, prosím pěkně, ta slavná liberálně-pravicová alternativa. Dohromady šest až osm stran. Rozhádaných do nepříčetnosti. Ideologicky od těžkých konzervativců až po liberální extremisty. Na čele s kompletními amatéry, kteří lžou, podvádějí a fetují. A spojuje je jediná věc - že nenávidí Fica,“ popisuje Blaha.

Na konci svého postu uvádí paralely se situací na Ukrajině.

„Toto zde chce, prosím pěkně, vládnout. Perfektní. Já jen, že pokud to fakt složí, Slovensko dopadne jako Ukrajina. Rozkradeno, plné nenávisti, zloby, bordelu a sociální nestability. A navíc přívěsek Ameriky. V čele s komedianty,“ uzavírá celou věc politik.

V komentářích k tomuto příspěvku se mnohým líbil styl psaní a mnozí vyjádřili svůj souhlas s vizí politika.