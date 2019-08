Zadeček jako náctiletá. Andrea Verešová vzrušila fanoušky snímkem zezadu v tangách

Tentokrát Verešová fanoušky zcela uzemnila. Vyfotila se zezadu jen v malinkých bikinách, takže to vypadá, že je úplně nahá.

„Neuvěřitelné, postava jak žádná jiná,“ okomentoval jeden z jejích fanoušků.

S ním souhlasí i další sledující: Zadeček jako náctiletá.

Modelka na svých 38 let ani zdaleka nevypadá a strčí do kapsy jakoukoli mladou ženu. Když vychází na veřejnost, pokaždé se pánové mají na co dívat. Je štíhlá, má výjimečně dlouhé nohy a k tomu všemu také vypracované tělo. Zdá se, že každičká část jejího těla je zkrátka dokonalá. Velkým plusem je i to, že Verešová nemá skoro žádné vrásky. Příroda k ní už asi nemohla být štědřejší. A postavu by jí mohla závidět kdejaká dvacítka!

Verešová má mimo jiné báječný život. Ráda si obléká značkové šaty a účastní se módních přehlídek, navštěvuje různé večírky. To ale není vše. Pochlubit se může i úspěchy svých dětí, sportuje a také hodně cestuje. Jen za poslední rok navštívila Itálii, Maledivy, Chorvatsko či Dubaj.

Instagram Slovenky sleduje 315 tisíc uživatelů a její fotografie získávají vždy hodně zhlédnutí a lajků.

Andrea Verešová je slovenská modelka a vítězka Miss Slovensko roku 1999. Proslavila se i vztahem s hokejistou Jaromírem Jágrem. Od roku 2007 je vdaná za podnikatele Daniela Volopicha, se kterým nedávno vypukl skandál ohledně jeho vydělávání na nezletilých dlužnících.