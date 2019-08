Chmelár odhalil, kdo má největší prospěch z Trubanovy kauzy: Děj bude ještě gradovat, vezměte si popcorn a sledujte

Eduard Chmelár dnes na Facebooku zveřejnil další komentář ke kauze, která v současné době hýbe Slovenskem. Lídr mimoparlamentní politické strany Progresivní Slovensko Michal Truban se vrátil ke své „drogové kauze“, která souvisí s jeho šest let starým videem. Truban na něm líčí studentům na přednášce o podnikání, že měl zkušenosti s marihuanou. Později navíc přiznal i to, že v minulosti vyzkoušel i LSD.

Chmelár se pustil do úvahy a představil svůj názor, kdo podle něj má největší prospěch z Trubanovy kauzy.

„Když včera Denník N zveřejnil další video o zkušenostech Michala Trubana s drogami, hádám, že i těm nejnaivnějším je jasné, že tady jde o soustředěný útok na předsedu PS, ze kterého už se nevymotá. Nejde však o takový druh útoku, jaký měl na mysli samotný ublížený lídr progresivců, když na své sociální síti napsal: ‚Útočí na nás, nebo se nás bojí?‘ Takže se ho bojí i Denník N, který byl donedávna jeho hlásnou troubou? Pozoruhodná logika, úžasná komunikační strategie označit každou věcnou kritiku za nenávist, strach či závist…,“ uvedl Chmelár na začátku svého příspěvku.

Fico, Matovič, Kiska?

Politik dále pokračuje, že i přes tyto paranoidní pocity progresivců je tlak na donucení Michala Trubana k odstoupení z funkce evidentní. Co už je podle něj však méně jasné, je zdroj tohoto tlaku. V první řadě prý všechny asi napadne Fico. „Jenže Robert Fico není liberály nijak ohrožený,“ míní politik.

Ten si prý sice samozřejmě rád kopne a využije každou slabost protivníka, to on umí. Ale vynakládat tolik energie na diskreditaci oponenta, se kterým si vzájemně nepřebírají voliče, je podle Chmelára téměř bezcenné.

„Igor Matovič? Ten půjde po Trubanovi jako buldok, zahryzne se a nepustí, ale toto je na něho příliš sofistikované, Matovič koná impulzivně. Chápu i ty, kteří prstem ukazují na Andreje Kisku, pro něho nejsou intriky cizí. Ale takový tah měl logiku v začátcích, když se dohadovali o vedení a když se vypouštěli diskreditační články o Ivanovi Štefunkovi,“ pokračuje politik.

„Tak kdo teda? Můj tip je Miroslav Beblavý,“ odhaluje Chmelár svého favorita.

Nejsilnější zbraní jsou intriky

Podle Chmelára Miroslav Beblavý patří k nejzkušenějším politikům opozice, ačkoli se komicky stylizuje do pózy nové tváře. Jeho nejsilnější zbraní jsou intriky. Znalci pravicového prostředí prý také ví, že se takto choval i v předchozích stranách. Ať už v SKDÚ nebo v Sieti, podle Chmelára všude donášel na kolegy, vynášel informace a využíval jejich kariérní postup.

„A když se dnes soustředí pozornost na Progresivní Slovensko, jen málokdo si všiml, jak se z bezvýznamné jednoprocentní strany Spolu – občanská demokracie stal rovnocenný partner rostoucích progresivců, kteří jsou zdánlivě loajální vůči svému předsedovi, ale tiše sní svůj sen o premiérském křeslu. Jestli vás to zajímá, pak mám pro vás zprávu, že to ještě bude gradovat – vezměte si popcorn a sledujte, jak tento mocenský boj dopadne…,“ má jasno Eduard Chmelár.

Podle politika však socialisté trvají na svém stanovisku, že tato kauza už dlouho zaměstnává veřejnost a odvádí její pozornost od důležitějších problémů.

„Policejní zpráva o vztazích Kočnera se Směrem je stále závažnější než Trubanova videa o drogách. A Trubanova hanlivá prohlášení o dělnících jsou mnohem skandálnější než jeho přiznání o drogové minulosti,“ ukončil svůj příspěvek Eduard Chmelár.

Přiznání Michala Trubana

Lídr mimoparlamentní politické strany Progresivní Slovensko Michal Truban se vrátil ke své „drogové kauze“, která souvisí s jeho šest let starým videem. Na něm Truban líčí studentům na přednášce o podnikání, že měl zkušenosti s marihuanou. Později přiznal i to, že v minulosti vyzkoušel i LSD. Své počínání ale označil za chybu.

„Drogy mě naučily, že když máš bad trip, tak to nebude trvat celý život,“ říká Truban na videu studentům Pedagogické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře.

Právě za tuto větu lídr Progresivního Slovenska sklidil velkou kritiku. „Toto trestuhodné a lehkovážné chování není hodné budoucího premiéra,“ zareagoval na Facebooku předseda OĽaNO Igor Matovič. Podobně se vyjádřil i lídr SNS Andrej Danko. Podle něj uživatelé drog nemohou vládnout Slovensku.

Kompromitující materiály na Trubana

Není to poprvé, co se objevují kompromitující videa na Michala Trubana. V jednom z nich, pocházející rovněž z roku 2013, se například hanlivě zmiňuje o dělnících.

„Dělníci, to je zcela speciální sekta lidí. Jakože já je mám ‚strašně rád‘, protože když se dohodneme, že jdou k tobě něco dělat o osmé, tak přijdou o jedenácté a dívá se na tebe, že co, co, kde jsi,” řekl Truban. „Pověříš mu dělat kachličky a on tě oj*be,“ dodal.