Kandidát na Oscara? Truban představil video, které vysvětluje útoky kvůli jeho kauze: oni se toho bojí, proto útočí

Předseda mimoparlamentní strany Progresivní Slovensko Michal Truban, který se uchází o roli premiéra země, uveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém se pomocí scénky s policistou snaží lidi přesvědčit, že ti, kteří jeho kauzy vytahují, to dělají jen proto, že se ho vlastně bojí. Uživatelé však okamžitě našli na videu řadu nesrovnalostí.

Podle obsahu videonahrávky, která trvá 37 sekund, jede Truban škodovkou, když ho zastaví policista a Truban mu okamžitě začne vysvětlovat všechny důvody kauz, které s ním byly spojeny v posledním období. Policista ho však po chvíli přerušil a řekl mu, že mu nesvítí zadní světlo. A dodává: „Nebuďte však nervózní. Jsou nervózní, a proto na tebe vytahují tu špínu.“ Na závěr policista (herec) pustí Trubana bez pokuty dále.

V komentáři k videu Truban uvedl, že politici upozorňují na jeho kauzy jen proto, že se ho bojí.

„Oni se toho bojí, proto útočí, proto se snaží odpoutat pozornost od toho, že když já jsem byl na vejšce, oni už dávno seděli v parlamentu a rozebírali náš stát,“ píše a dodává, že ví, že to ještě neskončilo a přijdou další útoky, ale pro něj osobně je to potvrzením toho, že je na správné cestě.

Zepředu zjistil, že mu nesvítí zadní světlo

Trubanovo video nezůstalo bez odezvy. Někoho zaujaly detaily na videu:

„Jak se dá na přijíždějícím autě vidět, že mu vzadu nesvítí světla?“ ptala se jedna z komentujících na Instagramu.

Jiní se pohoršovali nad tím, že ho policista pustil bez pokuty.

„Takže vás pustili bez pokuty? Vážně jste udělal video na uklidnění situace? To se mi snad jenom zdá.“

Další komentátor se ptal, jestli takovými videi objasní Truban všechny své kauzy. „Ještě by bylo dobré natočit další video s nějakým ,robošem’ jako krádež těch dlaždic...a nakonec by měl Truban něco říct v tom smyslu, že mu to vlastně dal.”

V komentářích na Facebooku se také objevili oficiální zástupci Škoda Auto Slovensko a ocenili výběr auta.

Podporovatelé Trubana označili videa za správný krok.

Matovič: Obhajoba, která by se dala čekat spíše od Směru

Ke stylu dosavadní obhajoby Trubana se na sociální síti vyjádřil i Igor Matovič (OĽaNO). Uvedl, že by takovou obhajobu očekával spíše od Smeru a spol, tedy právě od „těch starých politiků“.

„Ještě jinak - nemyslím si, že volič PS/Spolu seno žere, aby nechápal podstatu Trubanova problému – tj. nikdo nevyčítá Trubanovi, že byl na drogách, stává se to i v lepších rodinách. Klíčový problém je jiný - veřejně a vědomě lhal všem, dokud ho okolnosti nestrčily ke zdi,“ napsal Matovič ve svém příspěvku na Facebooku.

Podle Matoviče to, že Truban úmyslně lhal v zásadní věci hned na úvod své kariéry, je velký problém a určitě to není znakem nějaké morální obrody, kterou PS/Spolu slibují, spíše naopak.

„A proto svalovat vinu za svou vědomou lež na kohokoliv je přinejmenším, hmm, zbabělé,“ konstatoval politik na závěr.

Drogová kauza Truban

Koncem července se na Internetu objevilo video, na němž se předseda strany Progresivní Slovensko Michal Truban přiznal k užívaní drog. Před šesti lety o tom politik vyprávěl během přednášky o svých zkušenostech z podnikání, kterou se zájmem poslouchali studenti. „Drogy mě naučily, že když máš bad trip, tak to nebude trvat celý život,“ říká Truban.

„Hovořím upřímně o své zkušenosti s marihuanou. Konkrétně v tom videu mluvím o špatném stavu, který přichází po opadnutí jejího účinku. Sdílel jsem tuto zkušenost i na přednáškách o podnikání, aby si mladí lidé nemysleli, že marihuana vyřeší jejich problémy,“ uvedl předseda Progresivního Slovenska.

Sám Truban potvrdil, že na videonahrávce přednášky, kterou měl Truban v roce 2013 ještě jako šéf firmy Websupport před studenty na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, je opravdu on. A řekl, že nemá problém o tomto tématu mluvit otevřeně, protože se mu nelíbí, pokud někdo užívá trávu, ale popírá to.