„Kočnerem to nekončí.“ Blaha promluvil o tom, komu nejvíce vyhovovala vražda Kuciaka. Došlo i na Čaputovou

Slovenský politolog a poslanec Národní rady SR za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha se na svém Facebooku rozepsal o tom, komu na Slovensku nejvíce prospěla vražda Kuciaka. Je přesvědčený, že Kočnerem to nekončí a že bez vraždy by Zuzana Čaputová neseděla v Prezidentském paláci.

Slovenský Denník N tento týden odhalil šifrovanou korespondenci v aplikaci Threeme, kde Kočner a Alena Zsuzsová zesměšňují smrt novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Blaha na svém Facebooku odhalil, kdo na tom nejvíce vydělal.

Základní otázkou okolo celé kauzy Kuciaka je podle slovenského politika jediná – komu vražda vyhovovala?

Vraždou Kuciaka nejvíce získala liberální mafie

Blaha se svou odpovědí neváhá a nebojí se napsat, že nejvíce získala liberální mafie. Útoky na politickou stranu Směr jsou podle něj bezpředmětné.

„Odpověď – Kuciakova vražda nejvíce vyhovovala těm, kteří chtějí odstranit Směr a převzít moc. To znamená, že liberální mafii. Všechno ostatní je vata. Útoky na Směr jsou bezpředmětné. Nic této vládě neublížilo tak, jako smrt Kuciaka. To není jen o Ficovi, Kaliňákovi, Dankovi ani Bugárovi. To vidí každý.“

Dodává také, že naopak politicky na tom neuvěřitelně rýžuji liberálové.

Lidé přestávají věřit, že to končí Kočnerem – stopy vedou do liberálního tábora

Politik dále zpochybňuje, že Kočner a Kuciak byli jen nástroji k převzetí moci. Ľuboš Blaha se ani nediví, že lidi logicky zajímá, kdo vraždou Kuciaka nejvíce získal.

„Spoustu lidí věří, že právě tito lidé stáli za jeho vraždou. A že Kočner byl jen nástroj. A že Kuciak byl také jenom nástroj. Na to, aby převzali moc. Neexistují na to důkazy, ale mě se na to lidé ptají prakticky denně. A ti, kteří tu měsíce živili konspirace o italské mafii a Směru, můžou asi těžko lidem vyčítat, že se logicky ptají, kdo na vraždě Kuciaka nejvíce získal,“ uvádí Blaha na Facebooku.

Proč musel Kuciak zemřít?

Blaha se nadále zabývá otázkou, proč novinář Ján Kuciak musel zemřít. Přivádí seznam „liberálních“ otázek, na kterého se lidé ptají denně. A odpověď?

„Lidé se ptají, proč se mladý zavražděný novinář musel stát nástrojem na to, aby někdo povalil Směr a převzal moc? Vždyť je to hrozné! Proč Nicholson účelově zavedl stopy na italskou mafii? Proč byli okamžitě připraveni Kiskovi mládežníci? Proč organizovali majdan? Proč vyšetřovatele nenechali pracovat? Proč takto chránili Kočnera? A nejdůležitější otázka: Proč roky tekly peníze ze zahraničí do liberálních mimovládek, které se pokusily povalit vládu?,“ uvádí slovenský politolog.

Podle něj jsou to všechno jen liberální otázky, na které se ho lidé ptají denně.

Chyťte toho, kdo stojí za únikem informací, a dozvíte se pravdu o vraždě

„Teď je tady konečně horká stopa,“ píše Blaha.

Podle politika odpovědi určitě zná ten, kdo maří vyšetřování úniky do Denníku N. Tam se podle něj skrývá pravda, proč musel Kuciak zemřít. Ať se to někomu nelíbí, tak tady podle Blahy máme nového podezřelého. Prý je to ten, kdo organizuje tento lynč proti Směru. Ten, co podsouvá informace do Denníku N.

„Je to zcela jistě ten, kdo nemá zájem o to, aby se vražda vyšetřila, protože jinak by vyšetřování takto nemařil. A je to zcela jistě ten, kdo chce zlikvidovat vládu, protože byly zveřejněny jen Kočnerovy údajné zprávy ohledně Směru, SNS a Mostu-Híd. Je to ten, kdo má přístup k informacím z případu. Ale zcela jistě je to někdo z opozice,“ odpovídá Blaha na všechny otázky.

Blaha se domnívá, že liberální média znají odpověď. A tím, že mlčí, tak podle něj brání vyšetření Kuciakovy vraždy.

Kočner byl vždy jeden z nich

Ľuboš Blaha se logicky ptá, kdo na tom všem měl zájem. Kdo spustil džihád proti Směru? Kdo chce převzít moc? Kdo je hlavní podezřelý?

„Pokud by to byl jen Kočner, džihád by už utichl. Ale džihád pokračuje. A tak se musíme ptát dále. Komu Kočnerovy zprávy vyhovují? Údajný objednavatel vraždy Kočner byl vždy jejich člověk. Milionář, pravičák, spekulant. Dělali z něho hvězdy ve smetánce, byl pečený vařený v SME, byl kamarád s Pentou (pozn. finanční skupina Penta Investments), snídal se Sulíkem a domlouval s ním generální prokurátory. Ještě teď byl Kočner jejich člověk. I jeho poskok Peter Tóth byl také jejich člověk. Bývalý redaktor SME, se kterým spolupracovala Tódová a další. Je to jedna velká parta starých kamarádů,“ kritizuje politik a přidává, že jim nevěří ani slovo.

Kiska dnes vyjádřil plnou důvěru Kočnerovi

„Kiska dnes na tiskové konferenci potvrdil, že Kočnerovi plně důvěřuje. Vše, co bylo zveřejněno, považuje za pravdu a pracuje s tím, jako by Kočner byl nejvyšší autoritou,“ upozorňuje Blaha a dodává, že celkem logicky je Kočner jeho člověk, protože podle něj mají stejnou krevní skupinu – podvodníci. „Robert Fico to dnes uzavřel: kdyby Kiska podnikal v pohřebnictví, mrtvému by ukradl i ponožky,“ přidává politik.

Ľuboš Blaha se dále hrozí, že tohle byl slovenský prezident, a ptá se, kdo se mohl na vraždě Kuciaka přiživit více než bývalý slovenský prezident Andrej Kiska.

„Ale když ‚podniká‘ v politice, tak si zneužíváním mrtvých buduje politickou kariéru. A okázale demonstruje, že Kočnerovi plně věří. Proboha, tohle byl slovenský prezident. Řekněte, kdo se více než Kiska přiživil na vraždě Kuciaka? Kdo přes svou mládežnickou organizaci v čele se Šeligou organizoval majdan? Komu politicky vražda nejvíce vyhovovala?“ pokládá si otázky Blaha.

Nebýt vraždy Kuciaka, Čaputová dnes nesedí v Prezidentském paláci

Následně se autor zabývá i současnou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, která by podle něj v Prezidentském paláci neseděla. Současná slovenská elita by podle Blahy bez vraždy Kuciaka dnes nebyla ničím.

„Další, kdo se na vraždě přiživuje, je PS/Spolu. Vyrostli na ní a díky vraždě se zmocnili Prezidentského paláce. Čaputová v jeden den v Ascone řekne, že by to chtělo méně marketingu, a potom druhý den si dělá marketing i z vraždy a komentuje uniklé informace z vyšetřování. To stejné dělá Beblavý a další. Je to náhoda? Oni jsou všichni tam, kde jsou, díky tomu, že Kuciak zemřel. Bez něho by nebyli ničím,“ upozorňuje Blaha.

Matovič to podle něj vyjádřil nejpřesněji a Kuciakovou vraždou dosáhli milníku.

Denník N je v tom namočený až po uši

„A teď se ptejme. Kdo zveřejňuje špínu proti Směru? Kdo vede džihád proti vládě?,“ ptá se politik.

Odpovídá, že je to Denník N, který vlastní ESET. Ten ESET, jehož majitelé financují politiky PS. Ten ESET, jehož vlastník slíbil Kiskovi peníze…

„Je to Denník N, kdo zveřejňuje Kočnerovu komunikaci, maří vyšetřování a Kočnerovi pomáhá. Otázka je, proč to dělá?,“ neví Blaha

Liberální chobotnice

„Vytvořila se tu obrovská liberální chobotnice, která má chapadla všude. Má miliony, které se lijí do médií, mimovládek a politických stran. Má vliv na právníky, policisty, soudce nebo prokurátory. Je to impérium, kterému slouží liberální žoldáci z celého Slovenska,“ varuje slovenské občany politik.

A právě kvůli této liberální mafii podle něj lidé ztrácí důvěru v soudce, policii, média či politiky.

„Souboj s touto liberální mafií bude nejtěžším soubojem v novodobých dějinách Slovenska,“ je si jistý Blaha.

Kočnerem to nekončí

Ľuboš Blaha svůj příspěvek ukončuje myšlenkou, že Kočnerem to nekončí. Je si jistý, že když se přijde na to, kdo je odpovědný za úniky informací, tak by se mohlo přijít i na to, kdo skutečně stojí za vraždou Kuciaka.

„Stále více lidí je přesvědčeno, že vraždou Kuciaka získali liberálové až moc. Končnerem to nekončí. Pokud se přijde na to, kdo je odpovědný za úniky in

formací, možná se přijde i na to, kam dále vede chobotnice, která stála za vraždou Kuciaka,“

Podle něj všechno nasvědčuje tomu, že stopa vede do liberálního tábora.

„Mrazí z toho,“ dodává na závěr slovenský politik Ľuboš Blaha.

Odhalení korespondence Kočnera a Zsuzsové

Slovenský Denník N tento týden odhalil šifrovanou korespondenci v aplikaci Threeme, kde Kočner a Zsuzsová zesměšňují smrt novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Alena Zsuzsová je navíc obviněná, že objednávku vraždy zprostředkovala.

„Vyhlásí ho za svatého,“ napsal Kočner Zsuzsové. „Bude patronem novinářů,“ reagovala ona. „To je dobrý nápad. Založím nadaci sv. Jána Kuciaka-patrona novinářů. Kdo bude lepší patron než ten, kdo má v sobě patron?“ odpověděl na to Kočner.

Denník N zprávy Kočnera a Zsuzsové zhodnotil slovy, že to není lehké čtení. Podle portálu je plné nenávisti, konspiračních teorií a intrik. Je o závislosti na penězích a moci a ukazuje přesvědčení o vlastní beztrestnosti.

Podle listu Kočner také vystupuje jako neohrožený a bohatý šéf mafie, který řídí politiky, policisty, prokuraturu i některá konspirační média, a ona jako jeho podřízená.