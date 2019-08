Slovenská zpěvačka Lea Danis zveřejnila vášnivé snímky z ukrajinské Oděsy

Na konci července Lea Danis vydala skladbu Follow, videoklip této písně se natáčel v Chorvatsku. Klip už získal přes 20 tisíc zhlédnutí, což zpěvačku zjevně potěšilo.

„Podivný, ale zato 100% od srdce - tanec radosti, když vidím 25 tisíc zhlédnutí videoklipu FOLLOW za dva týdny!“ napsala Lea Danis na Instagramu pod příspěvkem s videem, na kterém tančí radostí.

Na další fotografii pózuje v plavkách s nafukovacími plameňáky.

Zpěvačka odpočívá v ukrajinské Oděse a podělila se o dojmy z odpočinku. Ukrajinské město se jí hodně zalíbilo.

„Je tady nádherně, jsem opravdu překvapená, jaká je Oděsa pěkná. Odsoudila jsem jí dříve, než jsem přijela. A teď chci každému ukázat, jak je tu nádherné. Protože, když říkám svým přátelům, že jedu na Ukrajinu, zní to pro ně takto ‚Čau, vydávám se do černé díry‘. A stydím se, že jsem se k tomu dříve stavěla podobně. Místo toho, abych to viděla na vlastní oči. A to mi připomíná, jak často podléháme předsudkům. Jak je lehké odsuzovat. Nenechte se obalamutit. Předsudky jsou smrt.“

Dříve Lea Danis cestovala po celém světě a věnovala se modelingu. Pracovala také na Srí Lance jako fit modelka Victoria‘s Secret.

Po cestách po celém světě byl rok 2016 ideální dobou, aby se vrátila do Evropy a konečně splnila svůj dávný sen. Takže Lea jela do Bruselu, kde začala pracovat na svém prvním singlu.

Český youtuber Tary na Ukrajině

Dříve blogger Tary, který je v Česku velmi populární a má na YouTube asi 695 tisíc sledujících, navštívil své příbuzné na Ukrajině. Právě odtud totiž pochází. Tary tak na videu, které zveřejnil na svém kanálu, ukázal všední život Ukrajinců. Tehdy bloggera překvapilo například to, že jeho dědeček topí dřívím. Kromě toho v nahrávce ukázal, jak tam vypadají cesty, domy a v čem jezdí tamní obyvatelé.