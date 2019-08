Fico odpověděl opozičním politikům: „To je typický eseťácký mediální lynč“

Slovenský Deník N tento týden odhalil šifrovanou korespondenci v aplikaci Threeme mezi podnikatelem Mariánem Kočnerem a Alenou Zsuzsovou, kteří jsou obviněni z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Z korespondence vyplývá, že kontroverzní podnikatel má úzké vazby na nejvyšší politiky na Slovensku.

Kočner měl mít údajně osobní schůzky s tehdejším premiérem a šéfem strany Smer-SD Robertem Ficem a posílat podklady pro televizní debaty šéfovi Národní rady a SNS Andreji Dankovi. Danko měl mít údajně i osobní kontakty na Zsuzsovou. Kočner dále píše, že si telefonuje i s tehdejším ministrem vnitra Robertem Kaliňákem.

Uvedení politici své vazby na Kočnera odmítají. Fico na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že se s Kočnerem vídal pouze na společenských akcích a k žádné osobní schůzce nikdy nedošlo. Média pak obvinil z džihádu proti Smeru. Danko přiznal jednu dvouhodinovou schůzku v roce 2014, ale k dalším kontaktům již údajně nedošlo. Svou komunikaci s Kočnerem popřel i Kaliňák.

Politici se za posledních dvacet let nezměnili

Dnes, v pátek 16. srpna, se opoziční politici sešli na briefingu a vyjádřili se ve věci komunikace Mariána Kočnera a Aleny Zsuzsové.

Exprezident Slovenska a předseda hnutí Za ľudí Andrej Kiska informace médií o údajných vazbách bývalého premiéra a šéfa vládní strany Smer-SD Roberta Fica porovnal s obdobím vlády Vladimíra Mečiara.

„Tehdy zabili Roberta Remiáše a nyní zahynuli dva mladí lidé. Ten pocit, že vládní moc je propojena na zločince a oligarchy, že pár lidí má pocit, že zemi vlastní, že mohou všechno, je strašný. Po uniklých informacích si myslím, že si každý člověk vytvořil vlastní názor na to, jaký je náš stát,“ prohlásil na společné konferenci Kiska.

Podle předsedy Progresivního Slovenska Michala Trubana se politici za posledních dvacet let nezměnili. „Všechno je byznys, předem vyhrané tendry. Potom nedokázali řešit nemocnice, školství, ani pracovat pro lidi. Po přečtení komunikace jsme si uvědomili, jak velká to je obludnost. Kvůli těmto politikům jsme šli do politiky - abychom přinesli změnu. Není to jednoduché, protože máme silné soupeře, kteří roky rozkrádali zemi. Pro změnu potřebujeme umět spolupracovat a dát naše ega do pozadí,“ řekl Truban.

Fico: Jde o organizovaný útok na vládu

Na slova oponentů ve stejný den tvrdě odpověděl předseda Smeru-SD Robert Fico na speciálně zorganizované tiskové konferenci.

„O osudu této země nemůže rozhodovat neověřená smsková komunikace chvastouna, který se chvástá před nějakou ženou“, uvedl Fico.

Fico opakovaně označil předsedu Progresivního Slovenska Michala Trubana za podezřelého drogového dealera, předsedu vznikající strany Za ľudí Andreje Kisku za daňového podvodníka a předsedy strany Spolu Miroslava Beblavého se ptá, odkud vzal peníze na svůj rodinný dům.

Poukázal také na to, že Deník N financuje společnost Eset, která je „podle cizích zdrojů prokazatelně napojena na zahraniční tajné služby“, a stejná firma podporovala vznik strany Progresivní Slovensko Michala Trubana.

„To, co vidíme, to je typický eseťácký mediální lynč,“ uvedl.