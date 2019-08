Manželka Rytmuse Jasmina ukázala, jak kojí syna. Uživatelé sítě se rozdělily na dva zuřivé tábory

Na fotografii si novopečená matka užívá večer na své zahrádce a kojí malého Sanela. Ve vzkazu pod příspěvkem se Jasmina podělila o své myšlenky o rodinném štěstí, čímž dojala řadu svých fanoušků.

„Dejte mě na vesnici, hoďte do čalouněného křesla uprostřed zahrady, kde je uprostřed auto, nafukovací bazén, kde se koupou pitbulové, vypeckujte čardáše, do plastu mi nalijte točenou malinovku a já se budu cítit nejlépe, neboť toto je pro mě život.

Život s mou úžasnou, temperamentní rodinou a jsem nejšťastnější, že můj syn bude vyrůstat tam, kde je štěstí, křik, hudba, tanec a emoce a hlavně tam, kde je rodina vším.“

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmina Alagič Vrbovská (@jasmina_alagic) 17 Авг 2019 в 12:00 PDT

V komentářích většina žen podpořila mladou matku, která neváhá zveřejnit takovou fotografii. Podle jejich názoru na kojení na veřejnosti není nic nemravného ani šokujícího.

„Obrovský palec nahoru za to, že ukazujete kojení jako normální a přirozenou věc a ne jako něco, za co bychom se měly my maminky pomalu stydět a chodit kojit zahalené do deky, ideálně ještě někam do křoví,“ okomentovala fotografii jedna z uživatelek.

Jiní to však vidí zcela opačně. „Nic ve zlém, ale musíte se fotit i při kojení? Působí to divně,“ znělo v dalším komentáři.

„To je dneska normální, vystavit se při kojení všude? Ano, je to příroda, ale to je i vyměšování a to vám taky nikdo pod nos necpe,“ napsala další uživatelka, ale po vlně kritiky, která se na ní snesla ze strany podpůrců kojení na veřejnosti, svůj komentář smazala.

Rytmus alias Patrik Vrbovský a moderátorka Jasmina Alagič se vzaly v květnu 2019. Tato svatba byla dlouho očekávanou událostí, dokonce by se dala označit za svatbu roku. Krásný obřad se konal na zámku v Pezinku. Koncem července Jasmina už porodila syna, kterému dali jméno Sanel.

Kojení na veřejnosti

Otázka kojení na veřejnosti se stala kamenem úrazu v moderní společnosti. Nedáno MUDr. Lucia Kantorová z občanského sdružení Mamila na toto téma promluvila pro slovenský portál Pravda a vysvětlila, proč je kojení na veřejnosti normální.

„Veřejnost je třeba začít více informovat o kojení a o tom, proč vlastně mají děti zájem o kojení, když je s nimi matka venku. Kojení je pro dítě zdroj jistoty, uklidnění, ochrany… Vnímá ho jako péči matky, která naplňuje jeho akutní potřeby. Takže namísto vysvětlování dvouletému dítěti nebo dvouměsíčnímu miminku, že se ‚nemůže‘ kojit, je mnohem jednodušší vysvětlit veřejnosti, že se vůbec nemusí dívat,“ uvedla.

Podle odbornice je hlavní problém v tom, že historicky bylo kojení na veřejnosti normální, ale poté, co se objevilo krmení z lahve, lidé přestali brát kojení za „normální“.