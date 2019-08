Bugár: Nikdo nebude určovat, co má dělat Most-Híd

Předseda slovenské strany Most-Híd Béla Bugár nepovažuje svou osobu za překážku ve spolupráci maďarských stran. Ze svého postu by mohl odejít jenom v tom případě, kdyby to straně pomohlo. Uvedl to v rozhovoru pro TASR.

Možnost budoucí výměny lídra Most-Híd Bugár neodmítá, ten by však podle něj měl být známý nejen uvnitř své strany, ale i mezi voliči.

„Možná i my potřebujeme dát větší příležitost našim mladým lidem,“ řekl politik.

Podle jeho slov by však chtěl zůstat v čele Most-Híd minimálně do nadcházejících parlamentních voleb na Slovensku a svou osobu nepovažuje za překážku v jednání o spolupráci s dalšími stranami.

„Jakým právem jiní, kteří nás nikdy nevolili, by lustrovali osoby v jiné straně. Nikdo nebude určovat, co má dělat Most-Híd, co je a co není překážka,“ uvedl Bugár.

Překážkou podle něj je mimoparlamentní SMK (Strana maďarské komunity), se kterou Most-Híd má naplánované jednaní ohledně vytvoření koalice.

„Pokud je něco překážka, tak je to to, co SMK dělala deset let. Označovali nás za zrádce. Výsledkem toho je, že ani jedna třetina jejich voličů a skoro jedna třetina našich voličů nevěří úspěšnosti spolupráce,“ řekl Bugár.

Jednání s SMK se mají uskutečnit 19. srpna. Strana však požaduje od předsedy Most-Híd vysvětlení ohledně jeho kontroverzní schůzky s podnikatelem Mariánem Kočnerem obviněným z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka. Předtím Bugár přiznal, že během své dovolené na Maledivách se s Kočnerem nejen pozdravil, jak tvrdil dříve, ale i mluvil. Schůzka se měla odehrát krátce po vraždě dvou mladých lidí.

Podle nedávného průzkumu agentury Focus Most-Híd současně nemá potřebnou úroveň voličské podpory, aby se dostala do parlamentu. Největší šanci na vítězství má Směr-SD expremiéra Roberta Fica (21,8 % hlasů), na druhém místě je koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu – občanská demokracie s 14 %. Na třetím místě se nachází strana LSNS Mariana Kotleby s 12,1 %. Přesně na hranici volitelnosti (5 %)v rámci průzkumu skončila nová strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky - Za ľudí.

Podle existujících informací by termín konání parlamentních voleb na Slovensku mohl být stanoven na 29. února 2020.