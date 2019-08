Ve slovenském Štúrově byli chyceni migranti z Afghánistánu. Schovali se na nečekaném místě

Slovenská policie informovala, že ve městě Štúrovo byli nalezeni a chyceni nelegální migranti z Afghánistánu. Do slovenského města jich přišla asi třicítka.

První skupina, konkrétně 18 migrantů, byla zadržena na železniční stanici v Štúrově. Na území Slovenska se dostali nákladním vlakem z Maďarska, schovali se pod jeho vagony. Druhá skupina pokračovala pěšky a policii se povedlo ji zadržet o něco později.

„Více informací, přesný počet a národnosti budou upřesněny později. Případ vyšetřuje Úřad hraniční a cizinecké policie. Správu budeme aktualizovat,“ uvedla Policie SR na svém facebookovém účtu.

Na začátku sprna média informovala o tom, že slovenským policistům se povedlo zadržet v Bratislavě jedenáct nelegálních migrantů. Šest dalších lidí bylo zadrženo v Rakousku. Podle bratislavské krajské policie byli mezi zadrženými migranty muži ve věku do třiceti let. Šlo o 11 občanů Afghánistánu, zásah proběhl v Bratislavě, konkrétně u dálnice D2.

„Můžeme potvrdit, že dnes kolem poledne zadrželi policisté v Bratislavě u dálnice D2 11 nelegálních migrantů. Dalších šesti cizinců zadrželi kolegové v Rakousku. Podle předběžných informací jde o Afghánce do 30 let, ženy ani děti mezi nimi nebyly. S rakouskými kolegy intenzivně komunikujeme, více informací budeme moci poskytnout, když to procesní situace dovolí. Na případě pracují policisté Úřadu hraniční a cizinecké policie,“ sdělila policie v příspěvku na svém Facebooku.

V březnu se objevila v médiích informace, že policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadrželi dvanáct osob. Právě tyto osoby působily jako převaděči uprchlíků. Skupina měla na starost převozy nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie do Evropy a fungovala pravděpodobně více než celý rok, uvádí portál ct24.cz. Až sto migrantů původem z Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu mělo být převezno z Ukrajiny do České republiky a následně do Německa. Zadržené osoby disponovali milionem korun v hotovosti, policie našla také střelné zbraně a falešné doklady.

Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje museli být migranti nejdříve letecky dopraveni do Ruska nebo na Ukrajinu. Tam se převaděči postarali o jejich ubytování a zajistili jim stravu, později byli migranti přesunuti blíže k Schengenu. Dalším cílem bylo Polsko Slovensko či Maďarsko. Praha, kam měli také namířeno, fungovala jako odpočinková stanice a zamířili do Německa. Na tomto případu spolupracovali čeští a slovenští policisté, a také pohraniční policisté z Ukrajiny a Polska.