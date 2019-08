Krásná Slovenka ve finále Miss Universe Canada. Foto

Miriam Mattová se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2012, když se jí podařilo probojovat do finálové dvanáctky Miss Slovensko. O rok později však bodovala již na poli světové krásy, na mezinárodní soutěži totiž vybojovala titul Miss Universe Bikini 2013.

O 6 let později se mezi kráskami opět objevila. Dostala se totiž do finále Miss Universe Canada. A patřila mezi favoritky na vítězství!

Ucházet se o titul královny krásy může žena pouze v zemi, se kterou je nesporně spjata. O to víc všechny překvapilo, když se na veřejnost dostaly informace, že Slovenka Miriam Mattová soutěží se svým zevnějškem za velkou louží. Konkrétně v projektu Miss Universe Canada. Jak je to možné?

„Můj tatínek byl Kanaďan, čili díky tomu mohu soutěžit i na Miss Universe v Kanadě,“ prozradila pro Topky.sk Miriam Mattová, pro kterou je tato soutěž krásy již tou poslední. „Po roce 2013, co jsem naposledy vyhrála Miss Universe Bikini, soutěžím naposled jako 27letá,“ prozradila kráska, která si z Kanady odnesla dílčí titul Best runway model.

I díky tomu ji mnozí znalci ženské krásy tipovali na celkové vítězství. V sobotu se konalo velké finále, a přestože plavovláska bez pochyb zazářila, dostala se jen do Top 20 a spokojit se musela jen se svým již získaným titulem. Přesto Miriam dokázala, že platí to, co se o Slovenkách už léta říká, že patří k nejkrásnějším na světě.

Miss Slovensko

V letošním srpnu bude probíhat další ročník soutěže o titul Miss Universe Slovenské republiky. Doposud je nositelkou titulu Miss Slovensko Frederika Kurtulíková. Vítězka soutěže Miss Slovensko získala celkem 25 cen. K těm hlavním patří nový Hyundai i30 Fastback, exkluzivní dovolená v Ománu od CK Hydrotour, třípokojový byt na jeden rok v novostavbě Green Village, roční flexibilní pojištění od pojišťovny NOVIS a honorovaná smlouva a letenka na světovou soutěž Miss World 2019 od LGM Production. Jak se uvádí na hlavní stránce soutěže, 24letá Frederika pochází s Bratislavy. Zajímavostí je, že Kurtulíková svou přihlášku do soutěže Miss Slovensko poslala jako první, doslova pár hodin po otevření online přihlášek. Od 17 let se aktivně věnuje modelingu, má ráda sport i umění. Během talentové disciplíny v rámci galavečera Miss Slovensko 2019 předvedla hru na klavír. Plynule mluví anglicky, ale domluvila by se i španělsky či francouzsky.