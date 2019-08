Případ Kuciak: Prokuratura nemá důkazy, že vraždy objednal Kočner

Obžalobu na Alenu Zsúzsovou, Miroslava Marčeka, Tomáše Szabóa a Zoltána Andruskóa ve věci vraždy novináře Jana Kuciaka by mohla být podána v průběhu příštích týdnů do 27. listopadu. Tehdy jim končí vazba, nemuselo by se tak žádat o její prodloužení. Vyplývá to z vyjádření prokurátora Úřadu speciální prokuratury, který o tom informoval na tiskové konferenci. V případě obviněných jde podle něho o podezření ze čtyř vražd a přípravy nejméně tří vražd.

Prokurátor také dodal, že jim bylo sděleno obvinění z přípravy vražd prokurátorů Petra Šufliarského a Maroše Žilinky a advokáta Daniela Lipšice.

Úřad speciální prokuratury nemá ani důkazy o tom, že tyto vraždy objednal Marian Kočner. Podle prokurátorů jde o otevřenou otázku. Prokurátor uvedl, že z vyšetřování vyplývá, že novináře Kuciaka a archeoložku Kušnírovou měl zavraždit Miroslav Marček. Prokurátor dodal, že při vyšetřování vraždy a analýze komunikace Mariána Kočnera narazili na informace o trestné činnosti představitelů státních a soudních orgánů.

Z vyšetřování podle prokurátorů vyplynulo, že na různé závažné trestné činnosti se podíleli i zástupci státních a soudních orgánů. Některé z nich zároveň vyzvali, aby přišli vysvětlit některé komunikace, které byly zdokumentovány v rámci vyšetřování.

Vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky

Slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni v únoru 2018 ve svém domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Policie za hlavní motiv vraždy označila novinářovu práci. Kuciak se zabýval podezřeními z údajných daňových podvodů, které se týkaly i lidí blízkých nejsilnější vládní straně Směr sociální demokracie.

Ján Kuciak je prvním zavražděným novinářem na Slovensku. V souvislosti s tímto případem proběhly v zemi velké demonstrace. Vzhledem k politické krizi odstoupilo nejprve několik vysoce postavených příznivců Roberta Fica, zmíněných při vyšetřování vraždy Kuciaka, a poté také samotný premiér se souhlasem prezidenta Andreje Kisky.