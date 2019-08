Podvodníků je na internetu stále víc. Na pozoru by se měli být především senioři

Filip Mikuš ze společnosti Aliter Technologies sdělil, že nepozorní nebo důvěřiví uživatelé, mezi které patří mimo jiné i často senioři, se mohou velmi lehce nechat oklamat a údaje na nevěrohodných stránkách předat přímo do rukou podvodníků. Právě senioři jsou častým terčem útoků v internetovém prostředí.

Nejednou se můžeme setkat s tím, že prostřednictvím reklam či různých nevyžádaných a podvodných emailů nám podvodníci radostně sdělují, že jsme něco vyhráli a oznamují místo, kam a kdy se máme pro výhru dostavit, tvrdí Mikuš. Senioři, kteří často na dané místo příjdou, se však stávají oběťmi podvodu, jelikož osoba na daném místě jim chce většinou něco prodat či chce od nich získat podvodem peníze.

Dále Mikuš radí, abychom neklikali na žádné odkazy v nevyžádané poště a ani neotevírali takovou přílohu. Je dost možné, že daný email obsahuje virus, který může počítač těžce poškodit. Podvodníci cílí také na přístupové údaje do internetového bankovnictví a informace o kreditních kartách. IT expert říká, že v takovém případě je nutné upozornit banku a v žádném případě tyto informace nikomu neposkytovat. Současně dodává, že existuje několik způsobů, jak je možné riziko eliminovat, nebo mu alespoň předcházet. Podle něj by mělo být heslo komplexní, mělo by se skládat z velkých i malých písmen, neměly by chybět číslice a speciální znaky, například tečky či čárky. Zároveň je nutné heslo měnit alespoň jednou za rok.

Podle něj bezpečnosti nepochybně napomáhá i tzv. dvoufázové zabezpečení, díky kterému je po přihlášení nutné opsat také kód z SMS zprávy. Mikuš upozorňuje, že přihlašovat se do internetového bankovnictví či jiných služeb není na veřejných Wi-Fi sítích nejbezpečnější. Vždy je lepší, aby přihlášení proběhlo na zabezpečeném počítači.

„Operační systém, antivirový program a prohlížeč je potřeba pravidělně aktualizovat, aby se elimovala rizika průniku viru,“ dodává.

Závěrem doporučuje IT expert zkontrolovat vždy před přihlášením do banky bezpečnost webu. Doporučuje se zadávat internetovou adresu ručně, díky čemuž se snižuje riziko návštěvy podvodných stránek. Zapomínat by se nemělo rovněž na antivirové programy, které mohou případné viry rychle odhalit.