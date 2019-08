Evropská komise vytýká Slovensku nízké procento energie z obnovitelných zdrojů. Odborník: Není to fér

Oxid uhličitý (CO2) není pouze slovenský problém, ale celosvětový. Cílem by mělo být čisté ovzduší a obnovitelné zdroje by měly být pouze jedním z nástrojů k jeho dosažení. Pro TASR to uvedl výkonný ředitel Slovenského plynárenského a ropného svazu Ján Klepáč.