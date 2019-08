Média: Pellegrini může skončit v Smeru-SD

Podle informace Trendu může současný slovenský premiér opustit vládní stranu kvůli rozporu v názorech s předsedou Smeru-SD Robertem Ficem. Jde o obsazení kandidátky strany v dalších parlamentních volbách. Informuje se, že Pellegrini žádal, aby do kandidátky byli zařazeni politici, kteří za sebou nemají výraznější skandály.

Podle mluvčí slovenského premiéra Patrície Macíkové se má Pellegrini vyjádřit k této zprávě ve středu, dosud žádné komentáře neposkytuje. Mluvčí Smeru-SD Ján Mažgút zprávu také odmítl komentovat.

Před týdnem Pellegrini řekl, že ve Smeru se diskutuje o jeho místě a postavení.

„Chci tyto týdny využít k tomu, abychom si řekli, jak Smer půjde do voleb. Hovoříme také o tom, jaké by bylo moje místo a postavení v tom celém. Rozhodnutí ještě není,“ sdělil.

Dříve se informovalo, že Peter Pellegrini přišel o jednoho ze svých nejbližších poradců – Tomáše Kuču. Ten odchází k Tomáši Druckerovi, o kterém se teď mluví jako o pravděpodobném lídrovi nové slovenské politické strany.

Peter Pellegrini je slovenský politik, od března 2018 předseda vlády Slovenské republiky. V roce 2014 byl ministrem školství, v letech 2014 – 2016 předsedou Národní rady SR a mezi lety 2016 a 2018 místopředsedou vlády pro investice a informatizaci. Je členem strany SMER-SD.

Pozice Smeru-SD

Podle průzkumu veřejného mínění, který nedávno provedla agentura Focus, se zjistilo, že pokud by se volby do Národní rady SR konaly v srpnu, vyhrála by strana Smer-SD slovenského expremiéra Roberta Fica. Strana by mohla získat 21,8 % hlasů.

Koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu – občanská demokracie by získala 14 % hlasů a obsadila by druhé místo. Na třetím místě by se skončila strana LSNS Mariána Kotleby s 12,1 %. Přesně na hranici volitelnosti (5 %) by skončila nová strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky - Za lidi.

Podle existujících informací by termín konání parlamentních voleb na Slovensku mohl být stanoven na 29. února 2020.