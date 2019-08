Fico připustil, že by nemusel být jedničkou na kandidátce Smeru-SD, ale dnes se jeho strana kandidátní listinou nezabývá

Fico uvedl, že se k volbám postaví tak, aby Smer-SD vyhrál, i když on možná nebude v čele kandidátní listiny strany. Ve Smeru-SD se podle Fica v současnosti žádnou kandidátkou nezabývají. Připomněl, že kandidátku navrhuje předseda strany a schvaluje ji předsednictvo. Při jejím sestavování chce postupovat „chladnokrevně, racionálně a pragmaticky“, aby to bylo co nejlepší pro stranu. Nastínil, že se do čela kandidátky nebude „tlačit za každou cenu“.

Dodal, že za Smer-SD může kandidovat každý, kdo je dnes ve významné funkci, narážel tím i na premiéra Petra Pellegriniho. Řekl, že komunikuje s premiérem a koordinuje své postupy, „aby se navzájem nepřekvapili“. „Respektuji Petra Pellegriniho jako premiéra,“ řekl. Spekulace o atmosféře ve straně označil za „nesmysly, stejně jako Kočnerovy esemesky“.

Předseda Smeru-SD zopakoval, že o sestavování vlády musí rozhodovat parlamentní volby, a ne ulice nebo majitelé médií. Fico také dodal, že ho mrzí, že musí v době 51. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy mluvit o cenzuře a porušování demokratických pravidel v této zemi.

Zvěsti o odchodu Pellegriniho ze Smeru-SD

O údajném odchodu premiéra Petra Pellegriniho ze své strany Smer-SD informoval slovenský týdeník Trend s odvoláním na zdroje ve straně. Podle informací Trendu může současný slovenský premiér opustit vládní stranu kvůli rozporu v názorech s předsedou Smeru-SD Robertem Ficem. Jde o obsazení kandidátky strany v dalších parlamentních volbách.

Před týdnem Pellegrini řekl, že ve Smeru se diskutuje o jeho místě a postavení.

„Chci tyto týdny využít k tomu, abychom si řekli, jak Smer půjde do voleb. Hovoříme také o tom, jaké by bylo moje místo a postavení v tom celém. Rozhodnutí ještě není,“ sdělil.

Dříve se uvádělo, že Peter Pellegrini přišel o jednoho ze svých nejbližších poradců – Tomáše Kuču. Ten odchází k Tomáši Druckerovi, o kterém se teď mluví jako o pravděpodobném předsedovi nové slovenské politické strany.

Pellegrini varoval před chodem orgánů státu: Policie, prokurátoři a soudci mají jednat čestně https://t.co/bozDmZz4jc pic.twitter.com/OFzKoJRBOB — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 2, 2019

