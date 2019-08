Požadavek na šestření slovenské ministerstvo zahraničí nedostalo

Ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyhlásil, že „každý občan musí začít sám od sebe a místo dalších požadavků, které přichází na ministerstvo financí na dodatečné peníze, začít hledat úspory ve vlastních rezortech tak, abychom dokázali ušetřit další peníze“.

Podle schváleného rozpočtu na rok 2019 má rezort k dispozici téměř 136,5 milionů eur. V porovnání s minulým rokem jde o nárůst o více než 17 milionů eur. Ten rezort vysvětloval hlavně náklady na předsednictví v Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Co se týče priorit, ministersvo při představování rozpočtu sdělilo, že je rozpočet pokrývá pouze částečně.

V souvislosti s tím, že ministr financí Ladislav Kamenický vyhlásil, aby jednotlivá mnisterstva začala šetřit vzhledem ke zpomalení hospodářského růstu, média informovala o reakci Petra Gajdoše. Sloveský ministr obrany Gajdoš (SNS) oznámil, že v rezortu obracejí každé euro, aby efektivně získali hodnotu za peníze. „V rezortu obrany skutečně obracíme každé euro tak, aby hodnota za peníze, které se v zásadě držíme, byla efektivně vynaložená s tím, že samozřejmě budeme řešit i záležitosti zahraničních cest,“ prohlásil Gajdoš. Sdělil, že rezort se v rámci rozpočtových pravidel soustředí na ty nejdůležitejší úkoly, a také na plnění závazků Slovenské republiky vůči NATO a Evropské unii.

Dříve média informovala, že rozpočet na slovensku může už i letos přijít o miliardu eur. Za následek by to mohlo mít prudké pomalování hospodářského růstu. I přes tuto skutečnost však má současná vláda v plánu dokončit sociální balíčky v podobě poklesu daní, růstu platů a penzí. Nový kabinet by tak musel přistoupit k úsporám, jelikož opačný přístup by vedl ke zvyšování zadlužení země. Kamenický reagoval na situaci tak, že plán na vyrovnaný rozpočet je ohrožen. Z toho důvodu vyzval k šetření a podporu mu vyjádřil též slovenský premiér Pellegrini. „Slovensko musí vytrvat na přístupu dobrého a odpovědného hospodáře,“ sdělil premiér.

V porovnání s prvním čtvrtletím zpomalil prudce meziroční růst slovenské ekonomiky ve druhém čtvrtletí roku 2019 na 1,9 procenta.