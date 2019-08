Drucker sdělil, co je podle něj největší problém, který sužuje Slovensko

V rozhovoru sdělil, že se nyní Slovensko nachází již v pomyslných třech hodinách po dvanácté a je nezbytné na situaci nějak reagovat, aby došlo ke zvýšení porodnosti a aby lidé mohli a chtěli mít děti. Dodal, že v dnešní době je právě to, že lidé nechtějí mít více dětí, vážný problém. Dle jeho slov to vnímají tak, že si to nemohou dovolit. Podle bývalého ministra začne Slovensku asi za 12 – 13 let chybět každým rokem až 50 – 60 tisíc ekonomicky pracujících lidí a za 25 let se mohou čísla pohybovat až okolo 700. Dále tvrdí, že může být okolo 80 tisích lidí, kteří budou potřebovat specializovanou starostlivost.

„Je to velmi neudržitelné z pohledu všech nákladů státu. Jinými slovy budeme mnohem chudší, než jsme teď a jakou reformu chceme dělat, když už nebudeme mít lidi? Odejdou nám lidé z povolání. Už teď máme nedostatek zdravotních sester, lékařů atd. Debata o tom, kdo je pěkný a kdo je ošklivý, zda má stožár mít 30 metrů nebo jestli je vůbec potřebný, mi proto přijde při těchto problémech úplně nepřiměřená,“ vyjádřil svůj názor bývalý ministr.

Rovněž si Drucker klade otázku, jak lidé zhodnotí fungování státu v případě, že se nemohou dostat k lékaři a to pouze z toho důvodu, že si to neumí zařídit. Podle něj je odpověď taková, že lidé to připíší často zkorumnovanosti. „Proč se neumíte dostat k lékaři? Protože mnoho lékařů již rezignovalo, jelikož prostředí, ve kterém pracují, je demotivační. Dlouhé roky platíme lékaře za to, že léčí, a ne za to, zda dosahují i výsledků. Nikoho nezajímá, zda lékař, který například léčí pacienta na vysoký krevní tlak, dosahuje i kýžený výsledek, tudíž že jeho pacient má stabilizovaný krevní tlak. Naopak se tlačí pouze na počty výkonů, a pokud se někdo snažil i věnovat pacientům více, vykázal pojišťovně méně a vydělal méně peněž, což nakonec demotivuje,“ tvrdí Drucker.

Ve společnosti je podle něj neustálý požadavek na změnu. Podle jeho slov je nutné, aby byla nabídnuta řešení, tedy nejen pouhé hovoření o problémech, ale také o tom, co a jak je třeba zlepšit z hlediska každodenního života. Obecně jsou zde totiž společenské problémy, jejichž neřešení způsobuje rezignaci a také nezájem lidí snažit se. Naopak se časteji zvyšuje vnímání, že stát je pouze zkorumpovaný, což je neakceptovatelné.

Drucker byl ve vládě Roberta Fica, působil jako ministr zdravotnictví a ministr vnitra. Z poslední zmíněné pozice odešel na jaře minulého roku. Od té doby se z politického života stáhl, nicméně nedávno zveřejnil na svém Facebooku informaci, že založí novou stranu pod názvem Dobrá voľba.