Video: Pellegrini odsoudil všechny kritiky oslav Slovenského národního povstání v Banské Bystrici

Jak ukazuje jeho příspěvek na Facebooku se zveřejněným videem, slovenský premiér odsuzuje ty, kdo zpochybňuje oslavy 29. srpna věnované ozbrojenému vystoupení protifašistických sil na území Slovenska v závěru 2. světové války.

„Zda má být vojenská přehlídka, která v Banské Bystrici bude po dlouhých letech, kdy se představí slovenská armáda, protože to patří k naší historii a národní hrdosti. A posílám jim odkaz, ať přijdou 29. srpna do Banské Bystrice a ať to, že nechtějí tyto oslavy, řeknou přímo do očí těm, kteří tam budou sedět v první řadě a kteří hrůzy 2. světové války prožili na vlastní kůži,“ zdůraznil Pellegrini.

Na začátku července Ministerstvo obrany SR informovalo o tom, že vojenské přehlídky, která se uskuteční 29. srpna v Banské Bystrici u příležitosti 75. výročí Slovenského národního povstání, se má zúčastnit více než 1 500 vojáků a také vojenská technika různého druhu.

Podle ministra obrany Petera Gajdoše vojáci tímto způsobem chtějí uctít památku hrdinů, kteří bojovali za stejné principy a ideje, které jsou dnes pilíři vojenských tradic Slovenské republiky.

„Tato vojenská přehlídka nemá žádným způsobem demonstrovat sílu či podporovat vojenské řešení konfliktů. Má být však ukázkou toho, že tak jako naši prarodiče byli připraveni postavit se se zbraněmi v ruce za svůj národ a svobodu, tak jsou i naše ozbrojené síly připraveny hájit zájmy Slovenské republiky a jejích občanů,“ prohlásil šéf obranného rezortu SR.

K plánované vojenské přehlídce se však na sociálních sítích rozběhla diskuse plná polemik. Otevřeným dopisem adresovaným zastupitelstvu města Banská Bystrica na ni reagovala i občanská platforma Ne v našem městě (Nie v našom meste).

Jak se zdůvodňuje v dokumentu, členové platformy nemají zájem bojkotovat oslavy SNP a respektují rozhodnutí relevantních státních institucí a orgánů.

„Jsme však silně přesvědčeni, že taková forma oslav SNP není pro 21. století moderního demokratického státu přijatelná, ani neprezentuje skutečný stav armády, což je v rozporu s hodnotami pravdivosti a férovosti, a pravděpodobně i cíli této vojenské přehlídky. Připomínáme, že přesun vojenských tanků městem se naposledy udál v roce 1968,“ poukázali signatáři platformy.

Nicméně, jak svědčí reakce uživatelů sociální sítě, svým výše zmíněným projevem věnovaném obhajobě oslav SNP v Banské Bystrici Pellegrini získal velkou podporu.

„Je třeba si připomínat naši historii a svobodu, jak těžko za ni bojovali naši otcové. Bojovali a umírali a na to se nesmí zapomínat. Musíme si vážit svobody, že dnešní mladí lidé neznají hrůzu a utrpení války. Je třeba vzdát hold lidem, kteří bojovali a padli za naši svobodu,“ napsala Banesova Edita.

„Děkuji, pane premiére za přímluvu. I můj zesnulý otec s rodinou byli přímými účastníky SNP. Hodně nám o těchto událostech vyprávěl,“ uvedla Viera Dulikova.