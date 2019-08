„Spravedlnost byla na Slovensku zbožím a jistí lidé si ji dokázali koupit.“ Čaputová vyzvala k velkým změnám v justici

Prezidentka SR uvedla to v pondělí ve svém prohlášení k aktuální politické situaci v zemi.

„Pokud mají orgány činné v trestním řízení důvod zajímat se o komunikaci státní tajemnice s podezřelým z objednávky vraždy a obžalovaným z jiných trestných činů, je neobhajitelné nadále setrvávat na jedné z nejvyšších pozic na ministerstvu spravedlnosti,“ prohlásila hlava Slovenské republiky.

Prezidentka poznamenala, že spravedlnost byla na Slovensku zbožím a jistí lidé si ji dokázali koupit. Takový stav se podle ní musí skončit.

Zároveň vyjádřila podporu vyšetřovatelům a prokurátorům.

Během svého projevu zdůraznila, že slovenská justice potřebuje očistu.

Za hlavní prioritu Čaputová považuje důvěryhodnost institucí na ochranu práva.

„Neměli bychom v této situaci paušalizovat a pro selhání jednotlivých lidí, ať už v policii, prokuratuře nebo u soudu, zavrhnout všechny, kteří v soudním systému pracují. Každý z nich by měl však svým dílem, a ještě více než jindy, ukázat občanům, že mu na důvěryhodnosti našich orgánů záleží,“ vyslovila svůj názor prezidentka.

Dodala, že důvěra lidí na Slovensku vůči soudním orgánům je jednou z nejnižších ze zemí EU.

„Máte právo dostat kvalitní službu i v podobě spravedlnosti. Místo toho, někdo si tu cynicky chtěl zajistit stát ve státě. Toto musí skončit a nikdy se to nesmí opakovat,“ podotkla prezidentka.

Čaputová považuje za nezbytné, aby byly přijaty takové změny v justičních orgánech, které umožní řádné a nezávislé vyvozování odpovědnosti.

Nechyběla i upomínka o potřebě nezávislé policejní inspekce, funkčního disciplinárního soudnictví a efektivního systému profesní etiky.

„Slovensko nyní v mnohém stojí na křižovatce, na níž se rozhodne o tom, jak se na naši generaci jednou budou dívat naše děti, a zejména, v jaké zemi budou žít. Zda dokážeme tentokrát trestné činy vyšetřit a viníky postavit před spravedlivý soud. Pro Slovensko potřebujeme jedinou odpověď – tentokrát to musíme dokázat,“ uvedla Čaputová ve svém projevu.

Vyjádřila přesvědčení, že Slovensko musí učinit důležité kroky. Jde o rychlé a objektivní vyšetření vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, a také všech okolností, které vraždě předcházely.

„Za úplně nejdůležitější ale považuji, abychom ani pod vlivem narůstajících znepokojujících zpráv neztráceli víru ve spravedlnost. Společnost, v níž neexistuje víra ve spravedlnost, totiž nemůže být demokratická. V takové společnosti se dříve či později objeví někdo, kdo zákon převezme do vlastních rukou, a to by byl pro nás všechny ten nejhorší možný scénář,“ poznamenala Čaputová.

Minulý týden bylo informováno o tom, že se Čaputová během své návštěvy Německa setkala s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Na schůzce probraly situaci na slovenské politické scéně. Během jednání se také Merkelová zeptala slovenské prezidentky na vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Čaputová ujistila německou kancléřku, že vyšetřování je nezávislé i zodpovědné a směřuje podle ní k odhalení pachatelů i jejich potrestání.