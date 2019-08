„Zachránce všech na úkor toho nešťastného Slováka“. Facebook reaguje na založení maďarské platformy Michalem Trubanem

„Maďarská menšina na Slovensku stojí před mnoha specifickými výzvami, které chce Progresivní Slovensko pomoci řešit a posunout celou komunitu a region dopředu. V mnoha oblastech žijí komunity více vedle sebe, než spolu. Jsme přesvědčeni, že je čas překonat starý nacionalismus a etnické vnímání politiky,“ stojí na začátku prohlášení, které uveřejnilo hnutí na sociální síti.

Autoři se domnívají, že o problémech a řešeních pro maďarskou komunitu nemohou mluvit jen maďarské strany.

„Naopak progresivní hnutí musí být místem, kde každý občan a občanka naší země najde místo,“ stojí v dané zprávě.

Předseda Progresivního Slovenska Michal Truban se na svém profilu na sociální síti také vyjádřil k této iniciativě.

„Úkolem platformy bude aktivně otevírat témata a představovat řešení problémů této komunity a regionu, ale také se podílet na změně, kterou chceme nabídnout celé zemi,“ napsal politik.

Změna je podle něj stejně důležitá pro Slováky i pro všechny menšiny, které zde žijí, a proto je třeba spolupracovat.

„Chceme, aby se každý občan této země cítil na Slovensku doma, to znamená vzájemný respekt k jazyku, kultuře a možnost je reálně a aktivně rozvíjet. No je to i o ekonomickém rozvoji, nemusím mluvit o tom, že jižní Slovensko je region, na který se často zapomínalo. Bohužel často i z nacionalistických důvodů. To musí skončit,“ dodal Truban.

Cílem maďarské platformy bude reprezentovat hlas Maďarů v hnutí a prosazovat jejich řešení v oblastech, které trápí obyvatele maďarské komunity.

Jde zejména o otázky, jako je ekonomický rozvoj jižního Slovenska včetně kvalitní infrastruktury, rozvoj realizace jazykových a kulturních práv v praxi, rozvoj dialogu se slovenskou většinou a s kulturami dalších menšin.

Maďarská platforma by se měla zabývat otázkami stabilizace menšinového vzdělávání, rozvoje moderní dvojjazyčnosti na smíšených územích.

Dalším cílem hnutí je zlepšovat obecné povědomí o výzvách a životě maďarské komunity a obyvatel jižního Slovenska.

Uživatelé sociální sítě rychle zareagovali na iniciativu Trubana.

„K tomu jen jedno slovo - reciprocita!“ napsal Vladimír Dzurko.

„Zachránce všech na úkor toho nešťastného Slováka, co nemá co do huby,“ uvedl Marián Jarkovský.

„Třeba hlavně zvyšovat kupní sílu občanů. Stavět podniky, budovat stát... právě to přivítají nejvíce Maďaři i Slováci,“ zazněla poznámka k cílům maďarské platformy.