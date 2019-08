Blaha nešetří kritikou. Politik porovnal zastávky na Slovensku a v Číně a dospěl k nečekanému závěru

Na své facebookové strance Blaha porovnal fotky železniční stanice v Bratislavě a v tibetském městě Lhase. Podle Blahy srovnání dopadlo ve prospěch Číny. Blaha si klade otázku. Jak je to možné, pokud bereme v úvahu, že Čína je rozvíjející a navíc komunistická země, zatímco Bratislava je „prý jedno z nejbohatších měst v Evropské unii a EU se považuje za nejbohatší region světa“.

„Mně to jen nejde do hlavy. Lhasu ovládají zlí komunisté a Bratislavu ovládají ti nejšikovnější liberálové, jací vůbec na světě existují, před stanicí v Lhase to pak vypadá takto a v Bratislavě takto,“ uvedl Blaha.

Blaha uvedl, v čem spočívá rozdíl mezi Čínou a Slovenskem. Zdůraznil, že v Bratislavě je v čele města hudebník.

„V Prezidentském paláci u nás sedí lokální aktivistka, která sfušovala ještě i svou advokátní zkoušku. V Číně právníci bez zkoušek dále chodí do školy nebo jsou na praxi. Netlačí se do politiky. A lidé bez zkušeností slouží lidu v provinčních městečkách, aby získali zkušenosti, které je posunou na významnější posty. U nás o místo předsedy vlády usiluje mladý potetovaný pozér, který užíval LSD a propagoval drogy ve školách. V Číně jsou feťáci léčeni v ústavech a drogoví dealeři jsou přísně trestáni. Nenajdete je na nejvyšších postech ve státě,“ zdůraznil.

Na konci příspěvku Blaha přišel k závěru, že Slovensko by se mělo poučit z příkladu Číny.

Blaha o Tibetu

Blaha během své cesty do Číny navštívil Tibet, odkud napsal své postřehy. Na Facebooku obvinil Spojené státy z toho, že šíří nepravdivé informace o Tibetu, aby oslabily čínskou vládu. Jako příklad uvedl populární americký film Sedm let v Tibetu z roku 1997 s Bradem Pittem v hlavní roli.

„Pamatujete? Ve filmu žili Tibeťané v suverénním, téměř demokratickém státě, dokud nepřišli zlí agresivní Číňané, kteří je všechny krvavě rozprášili a Tibet vojensky anektovali,“ píše Blaha, který stojí v čele parlamentní delegace.

Podle něj situace v regionu byla ve skutečnosti zcela jiná. Blaha upozorňuje, že před ustanovením čínské vlády byl Tibet teokracií, kde panovalo otroctví. Na vrcholu společenského žebříčku byli mniši a místní feudálové, zatímco většina obyvatelstva žila v bídě. Přísnou stratifikaci tibetské společnosti Blaha přirovnal k fašismu.

Blaha je přesvědčený, že čínští komunisté Tibet zásadním způsobem zmodernizovali. Došlo ke zrovnoprávnění žen, výstavbě silnic, rozvoji školství a zdravotnictví.

„Bez Číny by se za dva dny vrátil zpět do středověku. Promiňte, ale čínský socialismus je pro Tibet požehnáním,” tvrdí. „Ale mnozí západní liberálové pociťují neuvěřitelné nutkání hájit krutou náboženskou diktaturu ve starém Tibetu,“ poznamenal Blaha.