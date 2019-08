Chmelár: Jsem zklamán. Styděl jsem se. Jsou dnešní ceremoniály pro hrdiny SNP nebo papaláše?

Eduard Chmelár se dnes zúčastnil oslav 75. výročí SNP ve Zvolenu, ze kterého je podle jeho slov rozčarovaný. Z celé akce měl prý pocit, že se oslavují papaláši, nikoliv skuteční hrdinové. Politik se také styděl za to, jak se organizátoři chovali k jedinému účastníkovi povstání.

„Z dnešních oslav 75. výročí SNP ve Zvolenu jsem trochu rozčarovaný. Občas mám pocit, jakoby se tyto ceremoniály dělaly pro papaláše, nikoliv na počest hrdinů SNP. Styděl jsem se, když postupně přivítali všechny politiky, stranické funkcionáře i nevýznamné místní úředníky, ale ‚účastníky Povstání‘ až všeobecně nakonec. Haló, páni konšelé, měli jste tam jediného a jeho jméno vám nestálo ani za zmínku? 92letý Jozef Kulich, který sváděl těžké boje na Zadné Poľaně, čelil kruté zimě, účastnil se osvobození Zvolenu, hrdina, který všechno přežil, a vy vítáte funkcionáře Okresního úřadu? Zapomněli jste, díky komu tady jste, díky komu jsme tady my všichni?“ píše na začátek Chmelár se zjevným rozčarováním.

Je to čest

Podle něj vždy, když on sám začínal svůj projev na oslavách Povstání, tak ho vždy zahajoval oslovením a hlubokokou poklonou směrem k veteránům SNP. Protože prý my ostatní můžeme být akorát rádi, že se nám dostalo takové cti, že můžeme stát vedle nich.

Chmelár nadále uvádí, jak se s veteránem SNS Jozefem Kulichem od památníku na náměstí vydal k pamětní desce generálů Goliana a Viesty. Upozorňuje, že oba šli poslední, protože papaláši mají přednost před hrdinou. „Pan Kulich tiše vzdal hodl svým statečným velitelům, kteří byli umučeni nacisty, a hrdě odmítl nabídnutou stoličku. Nehledě na vysoký věk a horko v pozadí vše odstál. On však nebyl poslední. Byl to nejdůležitější účastník dnešních oslav ve Zvolenu,“ uvádí politik.

Děkujeme

Na závěr Chmelár uvádí, že bude celou duší a celým srdcem bránit čest a odkaz veteránů SNP.

„Vážený pane Kulichu, jako jste Vy před 75 lety přísahal ‚na vše, co je mi svaté, že nebudu šetřit ani život, ani síly v boji za osvobození vlasti, abychom pomstili slzy našich matek‘, tak vám já přísahám, že budu celou duší a srdcem bránit vaši čest a chránit odkaz Slovenského národního povstání: mír, svobodu a demokracii. Na vaší věčnou slávu a spokojený život dalších generací. DĚKUJEME,“ končí Eduard Chmelár svůj příspěvek.

Pelegrini odsoudil kritiky oslav SNP

U příležitosti nadcházejícího 75. výročí Slovenského národního povstání se předseda vlády SR Petr Pellegrini věnuje významu této události. Na svém Facebooku se vyjádřil k diskuzím, které se točí kolem pořádání vojenské přehlídky v Banské Bystrici.

Slovenský premiér odsuzuje ty, kdo zpochybňuje oslavy 29. srpna věnované ozbrojenému vystoupení protifašistických sil na území Slovenska v závěru 2. světové války. „Zda má být vojenská přehlídka, která v Banské Bystrici bude po dlouhých letech, kdy se představí slovenská armáda, protože to patří k naší historii a národní hrdosti. A posílám jim odkaz, ať přijdou 29. srpna do Banské Bystrice a ať to, že nechtějí tyto oslavy, řeknou přímo do očí těm, kteří tam budou sedět v první řadě a kteří hrůzy 2. světové války prožili na vlastní kůži,“ zdůraznil Pellegrini.